Camarero acusa al Gobierno de mantener a la Comunitat entre las CCAA peor financiadas en empleo y pide un reparto justo

Conferencia Sectorial de Empleo - GVA

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha rechazado en la Conferencia Sectorial de Empleo el reparto de fondos planteado por el Gobierno central porque mantiene a la Comunitat Valenciana entre las autonomías peor financiadas en materia de políticas activas de empleo.

Durante la reunión, Camarero ha defendido la necesidad de un reparto "más justo, equilibrado y adaptado a las necesidades reales de la Comunitat Valenciana", reclamando que se tengan en cuenta factores como la población activa, el volumen de personas desempleadas, la presión sobre los servicios públicos de empleo y el impacto de nuevos retos laborales.

En concreto, la Comunitat Valenciana recibirá en 2026 un total de 243,3 millones de euros, una cifra que, según la Generalitat, vuelve a situar a la autonomía valenciana entre las peor financiadas del conjunto estatal, tal como ha señalado la Administración autonómica en un comunicado.

Así, teniendo en cuenta la ratio de distribución de fondos respecto al número de personas desempleadas --según los datos de la EPA de 2025--, la Comunitat Valenciana recibirá 768 euros por persona desempleada, lo que supone 218 euros menos que la media estatal y cerca de 1.200 euros menos por desempleado que las comunidades autónomas mejor financiadas.

Además, en la comparativa entre autonomías con volumen de desempleo similar, la diferencia en la financiación es muy significativa. En este sentido, mientras la Comunitat Valenciana, con una media anual de 316.700 personas desempleadas, recibirá 243,3 millones de euros y 768 euros por persona; Cataluña, con 357.000 personas desempleadas, recibirá 414,2 millones de euros, es decir, 1.160 euros por persona desempleada. De este modo, la Comunitat Valenciana recibirá 170,6 millones de euros menos que Cataluña y 392 euros menos por persona desempleada.

"Se trata de una diferencia intolerable", ha subrayado Camarero, quien ha denunciado además el agravio comparativo respecto a otras autonomías con un volumen de desempleo muy similar al valenciano.

La vicepresidenta ha trasladado al Ministerio que este modelo de distribución "penaliza a la Comunitat Valenciana" y limita la capacidad de reforzar programas de orientación, formación, inserción laboral y atención personalizada a personas desempleadas, que, además, --ha recordado-- "la Generalitat está aplicando con buen criterio y resultado, como muestran los datos de reducción de paro que mejoran cada mes".

LA POLÍTICA DEL GOBIERNO AUMENTA LA BRECHA DE INFRAFINANCIACIÓN

Durante la Conferencia Sectorial, la vicepresidenta ha indicado que el proceso de regularización extraordinaria de personas inmigrantes aprobado por el Gobierno central supondrá un "importante incremento" de personas que requieran de los servicios de formación y orientación al empleo que ofrece Labora. Por ello, ha reclamado recursos extraordinarios, "dado que la infrafinanciación acumulada, sumado al aumento de atenciones derivado de la política del Gobierno aumenta la brecha de la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana".

Según las estimaciones realizadas por Labora a partir de datos oficiales del INE, la EPA y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el impacto potencial en la Comunitat Valenciana podría superar las 100.000 personas activas, lo que representa más del 17 por ciento del total estatal.

La Generalitat considera que esta situación generará una "importante presión" sobre los Espai Labora, especialmente en determinadas comarcas de Alicante y Valencia, donde se prevé un incremento significativo de demanda de orientación, intermediación laboral y formación.

La vicepresidenta ha defendido que las comunidades autónomas no pueden asumir en solitario el impacto de esta medida del Gobierno sin financiación adicional por parte del Estado.

REFUERZO DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

La Generalitat ha insistido además en la necesidad de que el reparto estatal permita reforzar las políticas activas de empleo y seguir impulsando programas adaptados a las necesidades reales del mercado laboral valenciano.

En este sentido, la Comunitat Valenciana ha reforzado en los últimos meses las ayudas a la contratación de jóvenes, mayores de 45 años, mujeres y colectivos vulnerables, así como los programas mixtos de empleo y formación, la formación en sectores estratégicos y las medidas de apoyo a la inserción laboral.

Asimismo, Labora impulsa actualmente el Plan de Formación 2026, dotado con cerca de 200 millones de euros y más de 4.100 acciones formativas orientadas a mejorar la cualificación profesional y adaptarse a los cambios del mercado laboral.

La Generalitat ha defendido que las políticas activas de empleo requieren una financiación suficiente y estable para garantizar una atención adecuada a las personas desempleadas y responder a los nuevos desafíos laborales y sociales que afronta la Comunitat Valenciana.