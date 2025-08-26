Camarero acusa a Morant de "chantaje" en financiación: "Ha decidido ser leal con Sánchez y desleal con los valencianos"

Archivo - La vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, durante una sesión de control de Les Corts - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha reprochado a la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, su "chantaje" con la financiación autonómica de la Comunitat Valenciana y ha lamentado que la representante del Ejecutivo central haya "decidido ser leal con --el presidente del Gobierno-- Pedro Sánchez y entrar en su dinámica, y ser desleal con los valencianos". "No está pidiendo una reforma del sistema, a pesar de ser la comunidad peor financiada", ha criticado.

De este modo lo ha manifestado, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este martes, después de que Morant, el pasado domingo asegurara, en una entrevista con Europa Press, que el modelo de financiación que necesita la región "es que salga --el 'president' de la Generalitat Carlos-- Mazón por la puerta y que entre una socialista a gobernar".

Camarero ha considerado "bastante llamativas" las declaraciones de la dirigente socialista y ha asegurado que esta habla "desde el desconocimiento o la ignorancia": "Habla de las entregas a cuenta y de la liquidez como si fuese un premio, un regalo o una dádiva que Pedro Sánchez da a la Comunitat Valenciana, cuando las entregas a cuenta forman parte del sistema y son un dinero de los valencianos".

Así, ha afirmado que estas las han "recibido todas las comunidades autónomas", también la valenciana, y ha apuntado que, "si se ha recibido más no es porque Sánchez se levantó una mañana y quiera dar más dinero a los valencianos, sino que es más el esfuerzo que hacen los valencianos y es nuestro dinero". "No es un regalo de Sánchez, es la liquidación pendiente y es una liquidación que se paga con dos años de retraso", ha recalcado.

De hecho, ha incidido en que, durante dos años, "los intereses de esa liquidación están en las cuentas de Sánchez generando intereses al Gobierno". "Y si a la señora Morant no le gusta que nos den anticipos a cuenta o que nos den este sistema de liquidez, que se siente con Sánchez y que lo cambie", ha retado a la ministra, al tiempo que ha insistido en que este "es un dinero de los valencianos, un dinero que merecemos los valencianos y que es de los valencianos".

"¿SI GOBERNASE UN SOCIALISTA, SÁNCHEZ SE COMPORTARÍA MEJOR?"

Por eso mismo, ha argumentado que el hecho de que "una ministra valenciana" afirme "que le gustaría que hubiese aquí un presidente del PSOE es ni más ni menos que un chantaje literal". "¿Qué pasa, que si gobernase en la Comunitat Valenciana un socialista, Sánchez se comportaría mejor de lo que se está comportando? ¿Es eso lo que insinúa la señora Morant?", le ha preguntado.

Y ha continuado: "Dice que le gustaría ser --el presidente catalán Salvador-- Illa y pactar el sistema de financiación como lo está pactando Illa. ¿A costa de quién? ¿Porque cuánto dinero más va a poner Pedro Sánchez en el sistema de financiación para que todo aquello que está incrementando a Cataluña no repercuta en reducir el sistema de financiación al resto de las comunidades autónomas".

RETA AL GOBIERNO A PRESENTAR PRESUPUESTOS

Paralelamente, sobre las entregas a cuenta, ha reprochado a Diana Morant que asegure "que da igual tener presupuestos o no" y ha advertido: "No haber aprobado los Presupuestos --Generales del Estado-- supone que no se han regularizado las entregas a cuenta y supone que esta Comunidad recibe 160 millones de euros menos todos los meses". Dicho esto, ha cuestionado al Gobierno si van a "ser capaces" de aprobarlos: "Por sexto año que no tienen presupuestos. ¿Van a ser capaces de presentar y de aprobar unos presupuestos en el Gobierno?".

En este punto, ha replicado también a la líder de los socialistas valencianos que sostenga que ahora la Comunitat Valenciana "recibe más dinero que con --el expresidente del Gobierno Mariano-- Rajoy" y ha puntualizado: "Esto es un dinero de los y de las valencianas que se consigue gracias al esfuerzo de los y las valencianas en impuestos, el esfuerzo fiscal y el dinamismo de este territorio".

Por eso mismo, ha considerado que "no se entiende muy bien cuál es la molestia de Diana Morant en que recibamos más dinero, que es nuestro dinero el que hemos generado los valencianos". "El problema es que la señora Morant ha decidido ser leal con Pedro Sánchez y entrar en su dinámica y ser desleal con los valencianos", ha lamentado. Así, ha acusado a la ministra de ser "desleal" porque "no está pidiendo una reforma del sistema de financiación, a pesar de ser la comunidad peor financiada". "Estamos a la cola, como bien se sabe", ha insistido.

"Es desleal porque no ha pedido un fondo transitorio de nivelación mientras esa reforma del sistema se produce. Es desleal porque no ha pedido un solo euro a fondo perdido para la reconstrucción. Es desleal porque no ha pedido el extraFLA. Y es desleal porque ahora quiere que los valencianos paguemos más impuestos en vez de que se reduzcan los impuestos a los valencianos", ha apostillado.

"EN LO QUE NO SE INVIERTE ES EN 22 MINISTERIOS INÚTILES"

Frente a ello, ha defendido que desde el Consell no quieren "que los valencianos con nuestros impuestos tengamos que pagar el déficit de financiación que tiene esta comunidad". "Porque hay que recordar que la presión fiscal de los valencianos es la más alta, después de Baleares, de toda España. Y esto es lo que no queremos, y por eso estamos bajando impuestos", ha manifestado.

También ha puesto en valor que el gobierno liderado por Carlos Mazón "baja impuestos a las rentas bajas y medias, y baja el IRPF a las rentas de menos de 35.000 euros". "Se ve que esto también le molesta", ha lamentado sobre Morant, a la que ha replicado: "Lo desleal es querer que los valencianos sigamos pagando más que el resto de los españoles".

Finalmente, ha contestado a Morant y a su pregunta de "en qué se invierte el dinero que recibe el gobierno valenciano" que este ejecutivo lo hace "en más sanidad, más dependencia, más infraestructuras y más recuperación" tras la dana. "Desde luego, en lo que no se invierte es en 22 ministerios inútiles, como tiene el Gobierno de Sánchez", ha zanjado.