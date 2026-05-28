Camarero anuncia que la Ley de acompañamiento a presupuestos introducirá mecanismos de control en la adjudicación de VPP

Camarero en la clausura del Foro Local de València 'Movilidad y cambio climático: personas y mercancías movidas de manera sostenible' - GVA

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha avanzado que la Ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2026 --cuyo proyecto se aprobará mañana viernes en el pleno del Consell-- introducirá reformas para reforzar los mecanismos de control en los procesos de adjudicación y acceso a las viviendas de protección pública (VPP), así como nuevas medidas que inciden en la mejora de la transparencia, la igualdad y la seguridad jurídica en los procesos de información y acceso a la vivienda.

La vicepresidenta ha realizado este anuncio durante la clausura del Foro Local de València 'Movilidad y cambio climático: personas y mercancías movidas de manera sostenible', organizado por el grupo Prensa Ibérica. Un encuentro que ha reunido a especialistas del ámbito académico, empresarial, sindical e institucional para analizar las principales aristas de la movilidad sostenible y su relación con el cambio climático, ha indicado la Administración autonómica en un comunicado.

Se trata, ha indicado, de nuevos mecanismos que refuerzan los sistemas de control, trazabilidad y transparencia en el acceso a la vivienda y aseguran su correcta adjudicación y uso "conforme a los principios de igualdad, objetividad y concurrencia que este Consell recuperó a través del decreto 180/2024, por el que se aprueba el régimen jurídico de las viviendas de protección pública de la Comunitat Valenciana".

Susana Camarero ha señalado que, cuando la vivienda se convierte en la mayor preocupación de los ciudadanos, especialmente de los más jóvenes, "es una obligación moral y política actuar con determinación, firmeza, responsabilidad y realismo para garantizar estabilidad, arraigo e igualdad de oportunidades para todos los vecinos de la Comunitat Valenciana".

En este sentido, la vicepresidenta ha subrayado que desde el Consell se trabaja para garantizar una mayor información y publicidad de toda la oferta de vivienda protegida impulsada por la Generalitat y que se encuentre accesible a través de la nueva página web del Plan Vive Comunitat Valenciana.

Este portal web "permitirá conocer el estado de todas las promociones puestas en marcha, el plazo mínimo de inscripción, se generará un registro electrónico de solicitudes con trazabilidad y justificante, así como listas públicas de adjudicación", que posibilitará a todas las personas interesadas en acceder a una vivienda de protección pública "conocer cuándo, cómo y en qué condiciones poder hacerlo", ha explicado Camarero.

La accesibilidad a toda la información de las promociones a través de la página web del Plan Vive, ha señalado la vicepresidenta, responde a la decisión adoptada por el Consell, y aprobada con el decreto VPP de 2024, de "no dejar en manos del promotor la publicidad de las promociones, y ser la propia Administración la encargada de dar publicidad a cada promoción activada desde el momento de la calificación provisional".

EL VISADO, GARANTÍA DE LEGALIDAD

Asimismo, la titular de Vivienda también ha avanzado que "se ganará en transparencia y un mayor control a través del visado, el cual se convierte en una garantía efectiva de legalidad al permitir comprobar el cumplimiento de los requisitos de acceso y que el precio de venta o renta se adecúa a los máximos vigentes".

Para ello, se crea la Comisión de valoración colegiada, técnica e independiente, la cual "se encargará de supervisar los expedientes y verificará que las adjudicaciones cumplen con la legalidad y con los requisitos establecidos".

En esta misma línea, la vicepresidenta ha incidido en el refuerzo de la seguridad y la igualdad de oportunidades. De modo que "se introduce el arraigo como prioridad para el acceso a la vivienda de protección pública, con criterios de vinculación territorial continuada y empadronamiento".

Con esta medida, "queda recogida una de las principales peticiones realizadas por parte de los alcaldes y alcaldesas, a la vez que se protege el derecho de los vecinos a seguir viviendo en su municipio", ha afirmado la vicepresidenta. "Queremos que nuestros jóvenes, nuestras familias y nuestros trabajadores puedan seguir viviendo allí donde han construido su vida", ha resaltado.

Camarero ha reiterado el compromiso del Consell con el impulso de la vivienda de protección pública y con el desarrollo de "mejores garantías, articulando un sistema sólido, transparente, objetivo y justo".

"No vamos a dejar que nadie se cuele por las rendijas del sistema, ni vamos a permitir desde este Consell que se ponga en cuestión el Plan Vive Comunitat Valenciana", ha enfatizado la vicepresidenta, quien ha advertido de que "no se va a consentir que alguien haga trampas con las VPP", ha recalcado.

Así, la vicepresidenta ha defendido las políticas en materia de vivienda del Consell, porque el reto del acceso a la vivienda "necesita menos dogmatismo y más soluciones, mayor colaboración entre administraciones, diálogo con universidades y expertos del sector, establecer sinergias público-privadas y con los agentes sociales para conseguir una política útil que no se limite a describir problemas, sino a resolverlos".

MOVILIDAD Y VIVIENDA: DOS RETOS CONECTADOS

Durante su intervención, Camarero ha defendido que movilidad y vivienda forman parte de un mismo desafío territorial y social, ya que "el transporte condiciona dónde y cómo vivimos". Por ello, ha reivindicado las inversiones previstas en el Plan de Actuaciones de FGV 2026-2030 para avanzar hacia una movilidad "más sostenible, conectada y accesible", así como la necesidad de seguir reivindicando infraestructuras estratégicas como el Corredor Mediterráneo.

La vicepresidenta ha insistido en que la Comunitat Valenciana debe ocupar "un papel central en la vertebración del arco mediterráneo" y ha reclamado mayor cooperación institucional y planificación conjunta.

EMPLEO Y OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES

Camarero también ha puesto en valor los datos económicos y laborales de la Comunitat Valenciana, destacando que lidera el descenso del paro en España en lo que va de año y es la segunda autonomía donde más baja el desempleo en términos interanuales.

En materia juvenil, ha señalado que "uno de cada dos jóvenes que encuentra empleo en España lo hace en la Comunitat Valenciana" y ha remarcado que la Comunitat registra el mayor número de jóvenes afiliados de su historia, con cerca de 370.000 menores de 30 años dados de alta. La vicepresidenta ha defendido que estos datos responden a "una política económica que funciona", basada en el apoyo a las empresas, la formación y la simplificación administrativa.

MÁS COLABORACIÓN Y MENOS POLARIZACIÓN

En el tramo final de su intervención, Camarero ha apelado al acuerdo entre administraciones, universidades, agentes sociales y sector privado para afrontar los grandes desafíos del Mediterráneo. "Los retos no pueden quedarse en la reflexión; deben traducirse en planificación, inversión y políticas públicas útiles", ha señalado.

La vicepresidenta ha concluido defendiendo "una política útil que no se limite a describir problemas, sino que ayude a resolverlos", y ha asegurado que la Comunitat Valenciana "avanza en empleo, vivienda y estabilidad".