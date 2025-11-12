Camarero asegura que los consellers están "con fuerza" y "a disposición" de Pérez Llorca para seguir trabajando

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat, Susana Camarero, ha asegurado, sobre si le gustaría continuar con sus responsabilidades en un futuro gobierno encabezado por Juanfran Pérez Llorca --el candidato elegido por 'Génova' para sustituir a Carlos Mazón como 'president'-, que tanto ella como el resto de consellers están "con toda la fuerza" y "a su disposición" para continuar trabajando.

Camarero, que ha asistido al Encuentro SER protagonizado por el nuevo presidente de la CEV, Vicente Lafuente, ha realizado estas declaraciones a los medios preguntada por si desea mantener sus carteras en el Consell si, finalmente, un acuerdo entre 'populares' y Vox permite la investidura de Pérez Llorca.

"Yo creo que en esa estabilidad que hay que dar a la sociedad valenciana y que hay que dar en el gobierno, evidentemente, todos los que hoy formamos parte del Consell estamos a disposición del candidato y próximo presidente, si Dios quiere. Y, evidentemente, estamos con toda la fuerza para seguir trabajando en lo que creemos", ha expuesto.

Para la también portavoz del ejecutivo autonómico, Pérez Llorca es "el candidato ideal en este momento". "Es un candidato que reúne, no solamente experiencia de gobierno en su ayuntamiento (Finestrat) en el que lleva muchos años y además gana por mayorías absolutas, lo que quiere decir que sabe reunir ese consenso de la población a la que representa, sino que también ha estado en la Diputación, es el secretario general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y, por lo tanto, conoce las tres provincias perfectamente".

Asimismo, ha recordado, es el síndic del Grupo Popular en Les Corts, lo que significa que "conoce cómo se está gestionando la política valenciana y también esa ejecución de los presupuestos que es lo que nos tiene a todos preocupados y ocupados en estos últimos meses". "No solamente los presupuestos ordinarios, sino los presupuestos dana, que es nuestra prioridad", ha puntualizado.

Al hilo de esto, Camarero ha enfatizado que la negociación de esta investidura "se está planteando desde la responsabilidad de la continuidad en lo más importante, en la prioridad que tenemos hoy, que es la reconstrucción" tras la dana del 29 de octubre de 2024. "Y esa es la hoja de ruta que el candidato Juan Fran Pérez Llorca va a tener", ha insistido.

En la misma línea, ha manifestado: "La reconstrucción como prioridad en este momento, seguir con la hoja de ruta que nos planteamos desde el inicio de la legislatura, pero con una prioridad absoluta que es la reconstrucción, la recuperación, las ayudas que todavía necesitan los afectados y los municipios de la ciudad".

La vicepresidenta ha realizado también una valoración de la comparecencia del 'president' en funciones, Carlos Mazón, este martes en la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts.

MAZÓN "DIO LA CARA"

En su opinión, "ayer el presidente Mazón dio la cara en la comisión de investigación de la dana, dio explicaciones y como ya se sabe ha asumido responsabilidades, frente a otros que no han querido ir a esa comisión, frente a un Gobierno de España, cuyo presidente, ministros y representantes de las agencias estatales, tanto de la Confederación Hidrográfica del Júcar como de Aemet y la propia delegada del gobierno, no han querido dar la cara ante los valencianos, ante los representantes de la soberanía popular".

"Yo sigo pensando y seguimos pensando que los valencianos se merecen las explicaciones del Gobierno, que tenían responsabilidad el día 29 de octubre y que no la están dando en el órgano creado para recibir esas explicaciones. Por lo tanto, seguimos insistiendo en que den la cara, que vayan, que den explicaciones, que pidan perdón a las víctimas y que asuman su responsabilidad, responsabilidad que sí que ha asumido el presidente de la Generalitat", ha concluido.