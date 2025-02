Camarero censura los "insultos" de los sindicatos a Mazón y les acusa de "dinamitar los puentes" del diálogo social

Advierte de que este comportamiento es "incompatible" con los "dos millones y medio de euros de subvenciones" que reciben del Consell

VALÈNCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera, portavoz del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha censurado los "insultos" proferidos por los secretarios generales de los sindicatos UGT PV y CCOO PV al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el pasado fin de semana durante el 15º Congreso del PSPV-PSOE y les ha acusado de "dinamitar los puentes" del diálogo social con la Administración autonómica, al tiempo que ha censurado que "hagan política". "Esta no es la forma de trabajar en el diálogo social con el insulto tan grave que hemos recibido", ha remarcado.

De este modo, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este martes, ha calificado de "insólito" que los máximos responsables de ambos sindicatos, Ismael Sáez y Ana García, hayan "insultado" al jefe del Consell en sus intervenciones en el cónclave socialista celebrado este pasado fin de semana en València, en el que ha sido reelegida Diana Morant como secretaria general del PSPV, y que Camarero ha bautizado como el "congreso de los insultos".

Para la vicepresidenta, las ayudas impulsadas por el Consell durante los últimos meses tras la dana --como las aprobadas este martes-- demuestran que el gobierno de Carlos Mazón se "preocupa y ocupa de atender a los y las trabajadoras" y les "ayuda permanentemente a mejorar su situación". Algo que, a su juicio, resulta "incompatible" con los "insultos" recibidos por Mazón, "al que han tachado de caradura y han pedido su dimisión este fin de semana".

"Entendemos que los secretarios generales de los sindicatos estén alguno de salida y otros en elecciones internas, pero esta barbaridad de declaraciones y estos insultos no les legitiman y no están legitimados por esta situación personal de ambos secretarios generales. No se pueden aprovechar de la situación que estamos viviendo tras la dana", ha argumentado.

Dicho esto, ha lamentado que, mientras el Consell está centrado "en la emergencia, la recuperación y la ayuda a los trabajadores, otros están en las movilizaciones, las huelgas y el insulto como hemos visto en esta ocasión". Y ha acusado a las organizaciones sindicales de buscar "inestabilidad" en el Consell "sin ningún tipo de justificación", aunque ha deslizado que probablemente sea "porque están más cómodos con gobiernos anteriores como el Botànic o con el gobierno de Pedro Sánchez que ha multiplicado sus subvenciones por cuatro".

"Pero este gobierno, que hemos sido absolutamente respetuosos con los sindicatos, que hemos apostado por el diálogo social desde el primer día y que hemos incrementado las reuniones periódicas anuales con los sindicatos y la patronal, no tiene ningún sentido lo que nos estamos encontrando", ha sostenido Camarero.

"INCOMPATIBLE" CON LAS SUBVENCIONES

En este punto, ha apuntado que los sindicatos "están recibiendo subvenciones de dos millones y medio de euros" por parte del Consell, lo que, a su juicio, resulta "absolutamente incompatible con estos insultos" hacia el Consell vertidos durante el pasado fin de semana, según ha advertido.

Por todo ello, según Camarero, "declaraciones como las proferidas este fin de semana dificultan mucho el trabajo con los sindicatos". "Parece que algunos quieren dinamitar los puentes de diálogo social solo por hacer política", ha asegurado, al tiepmo que ha recalcado: "No vale todo por hacer política y es preocupante que algunos quieran dinamitar los puentes que ha puesto en marcha este gobierno con los sindicatos".

Preguntada por si este comportamiento podría comprometer las subvenciones del Consell a los sindicatos en el próximo presupuesto de la Generalitat, la vicepresidenta ha asegurado que en el pleno del Gobierno valenciano de este martes "no se ha debatido la posibilidad de modificar las subvenciones". Pero ha sostenido que "una cosa es que manifiesten su contrariedad o su oposición a determinados aspectos de lo que lleva este Consell y otra es que vayamos al insulto grueso, que es lo que hemos oído este fin de semana" en el Congreso del PSPV.

EL 29O "NO MANIFESTARON PREOCUPACIÓN POR SUS TRABAJADORES"

Además, ha aprovechado para asegurar que el pasado 29 de octubre, el día de la dana, el Consell se "sentó" con los sindicatos y estos "no manifestaron en ningún caso ninguna preocupación por sus trabajadores": "Terminamos la reunión a las tres menos cuarto --de la tarde-- y no manifestaron ninguna preocupación, sí por otras cuestiones, pero no por sus trabajadores" mientras este pasado fin de semana "manifiestan estos insultos gruesos".

"Parece que ellos mismos quieran dinamitar esa buena relación y ese diálogo social que hemos hecho convencidos de ello, porque lo hemos hecho convencidos de que era la mejor manera de trabajar por parte de este Consell. Creo que son ellos los que están intentando dinamitar, no sé muy bien por qué, este diálogo social", ha manifestado.

NO HABRÍAN MANIFESTACIONES CON MORANT DE PRESIDENTA

Por otro lado, la vicepresidenta primera del Consell se ha mostrado convencida de que si Diana Morant hubiera sido la presidenta de la Generalitat en esta situación no se hubieran celebrado manifestaciones para reclamar su dimisión, "por lo menos no tal como se han convocado". "En muchas de ellas detrás están no solamente partidos políticos de la oposición, sino evidentemente los sindicatos que también están presentes", ha añadido.