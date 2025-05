Camarero destaca que el informe de la residencia de Paiporta muestra que se mandó el protocolo de inundaciones el 29O

Bernabé afirma que la consellera "tendrá que contestar a todas y cada una" de las comunicaciones con las residencias el día de la dana

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha defendido que el informe que la residencia de Paiporta donde fallecieron seis usuarios el 29 de octubre ha trasladado a la jueza que investiga la gestión de la riada demuestra que el día de la dana por la mañana su departamento envió el protocolo de inundaciones, si bien ha recalcado que se trata de un centro privado, por lo que "la responsabilidad de la gestión de la residencia no depende de la Conselleria".

En esta línea, ha indicado que el informe del director de la residencia "demuestra" que la Conselleria que dirige "mandó un protocolo de inundaciones esa mañana" del 29 de octubre, entre ellas a la empresa Savia, "para que la distribuyese entre sus residencias", un documento que ha puesto en valor que lo redactó "el gobierno actual en junio de 2024" para "ampliar la información que ya tienen de los servicios de emergencia".

Así la ha señalado, a preguntas de los medios, en las que ha insistido en que se trata de una empresa "privada" y ha rechazado entrar a valorar la gestión. "He leído hoy que tuvieron visitas hasta media hora antes, es decir, estábamos en nivel rojo. Yo no tengo por qué entrar en cómo gestionan las residencias privadas. Insisto, igual que no me meto en las casas de las personas, no me meto en la gestión de las residencias. Yo no puedo entrar en algo que no me corresponde", ha aseverado.

"Lo más importante es que las alertas las traslada Emergencias, que la responsabilidad de la Conselleria no está en trasladar una alerta conocida a través de Emergencias y lo que nosotros hicimos es reforzar, a través de ese protocolo, a todas las residencias. Además de cerrar centros, como hicimos ese día, por prevención, además de informar a través del protocolo o, por ejemplo, a los centros de menores les impedimos a los niños que saliesen en sus salidas de por la tarde porque estábamos en alerta", ha relatado.

Por otra parte, ha sostenido que el informe "describe con mucha claridad" lo que ocurrió el 29O, ya que "en Paiporta no llovía una gota y viene un tsunami que arranca las puertas". Además, ha señalado que el 29 de octubre, al conocer la situación en l'Horta Sud, ella llamó "a distintas residencias", entre ellas la de Paiporta, y se comunicó "durante gran parte de la noche" con la psicóloga.

La responsable de Servicios Sociales ha afirmado que intentó "enviar a los bomberos, la UME y la Guardia Civil". "Hice todas las llamadas que pude a los servicios de emergencia para que se desplazasen a ayudar a la residencia y a ellas les decía de ir subiendo a los mayores, porque la situación fuera era muy complicada", ha manifestado.

RESPONDER A TODAS LAS COMUNICACIONES

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que Susana Camarero, como "responsable de las residencias que estaban bajo la tutela" de la Generalitat, "tendrá que responder a todas y cada una de las comunicaciones que dieron y que hicieron" durante el día de la dana.

"Hemos conocido en los últimos tiempos por informaciones de algún WhatsApp o comunicaciones internas que la vicepresidenta, a mediodía, sobre las dos de la tarde, era consciente de las crecidas y de los posibles desbordamientos de barrancos que se iban a producir", ha subrayado.

"Y ya todos sabemos su expresión de preocupación", ha agregado, en relación al mensaje 'Jope, si necesitas algo nos dices' que contestó Camarero al entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, en un chat interno de responsables de la Conselleria de Servicios Sociales.

Dicho esto, ha ironizado: "Y no sé si esa expresión de preocupación conllevó automáticamente la alerta y la prevención a todas las residencias, pero eso es algo que tendrá que contestar y que, desde luego, estaría muy bien que contestara".

Así, ha supuesto que, "como todas las semanas la vicepresidenta primera y también portavoz del Consell hace declaraciones" a los medios de comunicación, "pues seguro que podrá contestar cuántas comunicaciones hicieron a cuántas residencias, de qué manera, en qué tiempo y en qué forma".

INFORME

Un informe del director de la residencia de Paiporta (Valencia) donde la dana del 29 de octubre dejó seis usuarios fallecios y dos más lesionados traslada a la jueza que investiga la gestión de la riada que en ese día no consta por parte de ninguna administración o autoridad (Policía Local, Guardia Civil, entre otros) durante toda la mañana y las horas previas a la inundación "comunicación directa avisando de ningún riesgo de preemergencia o emergencia".

El 29 de octubre el centro --del grupo Savia-- tenía a 119 residentes en sus instalaciones y el día transcurrió con normalidad hasta las 19.30 horas, aproximadamente. De hecho, la última visita registrada abandonó las dependiencias a las 19.00 sin ninguna incidencia, según el informe.

Así consta en el documento en el que se detalla que a las 9.52 del día 29 de octubre se recibió en el buzón general de la cuenta genérica del grupo residencial un correo de la Dirección General de Dependencia y de las Personas Mayores con el Protocolo de Actuación en caso de alerta meteorológica por lluvias en centros de día y residencias de personas mayores y en nivel de riesgos. Y ese mismo día y a la misma hora se envió ese mismo mail por parte de la dirección general a todos los centros de la empresa excepto a tres: Paiporta, El Puig y San Antonio.