Camarero dice que el ES-Alert del domingo fue "preventivo" y se envía porque Aemet avisa "horas antes" de la alerta roja

Sobre si se ha corregido algún error tras la dana: "Todos, técnica y emocionalmente, estamos más sensibles"

La vicepresidenta primera, portavoz del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha asegurado que el mensaje ES-Alert enviado el pasado domingo ante la alerta roja por lluvias en Valencia y Castellón fue "preventivo y anticipatorio" y se lanzó a los teléfonos móviles de la población "por una cuestión que se puede prevenir, no sobre una cuestión que está sucediendo" como alega que ocurrió con la dana del 29 de octubre de 2024.

Además, ha señalado que, en esta ocasión, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había avisado "horas antes" de la activación de la alerta roja, mientras que con la dana del pasado año la activó la misma mañana "sin previo aviso". Este domingo, ha expuesto, "se manda porque da tiempo a esa prevención".

"Lo que sabemos es qué información tuvimos este domingo por parte de Aemet, cómo esa información llega horas antes a que se produzca esa alerta y que permite que se lance el ES-Alert a las tres y media de la tarde del domingo", ha manifestado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este martes.

Así ha respondido a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien este martes ha destacado el envío del mensaje ES-Alert el domingo "en tiempo y forma" por parte de la Generalitat para que la ciudadanía estuviera "preparada" y "que se corrijan los errores que se cometieron" el 29 de octubre, "después de 10 meses intentando reescribir la historia de lo que pasó".

Camarero ha reclamado a Bernabé "que no confunda y que no manipule" y ha incidido en que el ES-Alert del pasado domingo "se envía para prevenir posibles situaciones y no para contar lo que está pasando". "Este domingo, a las 11.30 de la mañana, el mando operativo tiene un aviso de emergencias, tiene un aviso preventivo por parte de Aemet que dice que va a decretar alerta roja el mismo domingo a las ocho de la tarde en Castellón y a las cuatro de la madrugada en Valencia. Es decir, horas antes a que esa alerta roja se decrete por Aemet, Aemet avisa de esa circunstancia", ha recalcado.

Así, ha señalado que "con esa información previa por parte de Aemet" es con la que "se activa y se envía el ES-Alert, un ES-Alert preventivo, como todos los ES-Alert, que para eso se decretan y se lanzan de forma preventiva".

CON LA DANA AEMET "NO AVISA DE LO QUE IBA A VENIR" PERO AHORA SÍ

Dicho esto, ha diferenciado la actuación con la del 29 de octubre del pasado año con la dana, cuando Aemet "no avisa sobre lo que iba a venir y lo que dice es lo que está pasando". "Aemet lanza alertas rojas sobre observación, es decir, cuando ya está lloviendo y no de forma preventiva, como en esta ocasión, con horas antes de que empiece a llover", ha señalado.

Sin embargo, este pasado domingo la agencia estatal "ya nos avisó, insisto, horas antes de la alerta roja", mientras que el 29 de octubre del pasado año "no es hasta las siete y media de la mañana cuando Aemet, sin previo aviso, directamente lanza la alerta roja en el litoral sur de Valencia, con fenómeno observado, es decir, empieza a llover y activa la alerta roja". En ese momento, ha continuado, como "respuesta a esta situación, se decreta el nivel 1 de emergencias y, por lo tanto, se actúa con las medidas por parte de los mandos operativos".

"ACTÚA Y TRABAJA EN BASE A LA INFORMACIÓN QUE TIENE"

"La Generalitat actúa y trabaja en base a la información que tiene en ese momento. Y todos los mandos operativos el día 29 están trabajando", ha insistido Camarero, que ha hecho hincapié en que Pilar Bernabé "hoy diga esto cuando el día 29 convoca a primera hora de la mañana a una reunión con los responsables de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de sus agencias, de Aemet y de la CHJ, esas agencias que se equivocaron tanto ese día 29 sin informar a la Generalitat y con un informe de Seguridad Nacional que seguimos sin saber qué información le estaba dando a la delegada del Gobierno".

En este punto, la consellera portavoz ha incidido en que "lo que sí que se informa y está certificado en sede judicial es que el ES-Alert que se manda el día 29" de octubre del pasado año "es por el aviso o la preocupación de la Confederación --Hidrográfica del Júcar-- trasladada en el Cecopi de la posible rotura de la presa de Forata". "Eso es lo que provoca que se mande el ES-Alert", ha dicho.

Así, ha hecho hincapié de que el mensaje "desde luego no se mandó por el barranco del Poyo, está certificado, se ha dicho en sede judicial, lo ha comentado incluso en las últimas fechas el presidente de la CHJ, Miguel Polo, que dijo en sede judicial que era irrelevante la información que disponía, que no iba a servir de nada, que era innecesario avisar en la reunión del Cecopi de esta circunstancia".

"ES PREVENTIVO, NO REACTIVO"

Preguntada de nuevo por esta cuestión, Susana Camarero ha recalcado que el ES-Alert "es preventivo, no reactivo", y "se manda para prevenir". "La información que se tiene por parte de Aemet es que está lloviendo en la Ribera, se activa el nivel de emergencias y los operativos se ponen a actuar. No se puede prevenir si está ya cayendo el agua. La prevención es lo que ocurrió el domingo", ha aseverado la vicepresidenta.

Cuestionada sobre si entonces el 29 de octubre del pasado se debería haber mandado antes el ES-Alert, en el momento en el que hay un aviso rojo, la vicepresidenta primera del Consell ha señalado que la posibilidad de enviar el mensaje "empieza a hablarse a las 19 horas y, por lo tanto, ante el riesgo de que se rompa Forata y no ante ninguna otra circunstancia, y los fallecimientos se producen mayoritariamente por el desbordamiento del barranco del Poyo". "Por lo tanto, no confundamos una cosa con la otra", ha pedido.

"El ES-Alert se utiliza de forma preventiva el día 29 por Forata. Eso es lo que está acreditado y de ahí es lo que en sede judicial han dicho todos los demás", ha apuntado Camarero, que ha asegurado que, sin embargo, este pasado domingo se decide mandar "porque Aemet ha dicho que hay una alerta roja y, por lo tanto, se decide avisar a los ciudadanos".

"TÉCNICA Y EMOCIONALMENTE TODOS ESTAMOS MÁS SENSIBLES"

Preguntada por si en esta ocasión se ha tratado de que el mensaje ES-Alert fuera "más efectivo" que el de octubre del pasado año, Camarero ha insistido en que es un "mensaje preventivo": "Había una información y se decidió enviarlo. Hace un año nadie lo había utilizado y ahora se está utilizando en la Comunitat Valenciana y fuera de la Comunitat Valenciana porque después de la tragedia que ocurrió el 29 de octubre es un instrumento y una herramienta que se está utilizando".

Cuestionada sobre qué diferencia hay a la hora de enviar un mensaje entre una ocasión y otra, ha reiterado que el 29 de octubre de 2024 "se envía por la prevención de la posible rotura de Forata". Y sobre si considera que con el de este domingo se ha hecho "una mejora de la gestión" o si se ha "corregido algún error" de la gestión del año pasado, ha valorado que después de lo ocurrido el 29 de octubre "todos, técnica y emocionalmente, estamos más sensibles".

"A todos nos ha cambiado nuestra vida y también ahora tomamos las decisiones y se actúa como consideramos oportuno. Por lo tanto, es obvio, con la inmensa tragedia nunca vivida antes que sufrimos los valencianos el día 29 todos hemos cambiado", ha expresado.