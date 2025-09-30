Camarero justifica su ausencia del pleno de Corts de esta semana al coincidir con la Conferencia Sectorial de Vivienda

Archivo - La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, durante un pleno de las Corts Valencianes - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Replica al PSPV que no tiene "ningún problema" en contestar a la oposición: "Me siento cómoda en el ámbito parlamentario, vengo de ahí"

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera, portavoz del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha asegurado que no asistirá al pleno de Les Corts y a la sesión de control al 'president de la Generalitat, Carlos Mazón, prevista para este jueves porque ese día tiene que acudir a la Conferencia Sectorial de Vivienda convocada por el Ministerio. "Vaya casualidad", ha lamentado.

De este modo ha respondido al síndic del PSPV, José Muñoz, que este martes, en un mensaje en su cuenta de X, ha escrito: "Acabamos de ser informados de que Susana Camarero no vendrá al pleno de Les Corts de esta semana. Huye del control parlamentario en la semana que tiene que explicar los 37 fallecidos del servicio de teleasistencia responsabilidad de su Conselleria. Ni gestionan ni dan la cara".

En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este martes, al ser preguntada por estos comentarios, Susana Camarero ha afirmado que lo sostenido por Muñoz es "rigurosamente falso" y ha reprochado al portavoz socialista su "irresponsabilidad".

"No creo que nadie dude de que acudo permanentemente --a los plenos de Les Corts--, que tengo más preguntas probablemente que mayoritariamente todos los consellers, que me siento cómoda en el ámbito parlamentario porque vengo de ahí", ha manifestado, al tiempo que ha garantizado que no tiene "ningún problema en contestar" a la oposición. "Me siento cómoda en el ámbito parlamentario y siempre contesto", ha valorado.

Sin embargo, ha excusado su asistencia del pleno de esta semana de Les Corts en el hecho de que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, "después de un año sin convocar la Conferencia Sectorial, ha decidido, vaya casualidad, convocarla el jueves a las 12 de la mañana para hablar de algo tan importante para los valencianos como es el debate y la aprobación del Plan Estatal de Vivienda".

LA COMUNITAT "NO PUEDE ESTAR AUSENTE"

Ante esta convocatoria, ha argumentado que la Comunitat Valenciana "no puede estar ausente de ese debate": "Porque yo quiero decirle a la ministra qué necesito en materia de vivienda esta comunidad, necesito decirle qué necesitan los valencianos".

Dicho esto, ha emplazado a la oposición a transmitirle "todas las cuestiones" que le quiera formular "la semana siguiente". "Pero es que hace un año que no se convoca esa Conferencia Sectorial y, por lo tanto, no tengo ninguna opción de no ir y no participar en ese debate tan importante para esta comunidad", ha esgrimido, y ha zanjado: "Algunos están en el rédito político y yo estoy por los valencianos en su prioridad absoluta, que es la vivienda".