Camarero garantiza que el plan de ajuste no supone "ni recortes sociales ni en personal" pero admite un "sobresfuerzo"

Reclama a Morant que sea "más responsable cuando habla" sobre este asunto y reivindica: "Faltaría más no poder pedir nuestro dinero"

VALÈNCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha garantizado que el plan de revisión del gasto puesto en marcha por la Generalitat ante la falta del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario no supone "ni recortes sociales ni en personal", pero ha admitido un "sobresfuerzo" para las distintas consellerias, aunque ha recalcado que la finalidad del mismo es "mejorar la productividad y ser más eficaces y más eficientes en la gestión".

En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este martes, ha explicado que este plan "viene provocado por esa incertidumbre respecto a la llegada del FLA", que ha insistido en que sí que llegó "durante 12 años y los ocho del gobierno del Botànic" sin "ningún tipo de problema". Así, ante la situación de "incertidumbre" por "si llega o no llega" el fondo "que debemos recibir los valencianos", ha justificado el impulso de estas medidas.

En este punto, ha reprochado a quienes "hoy niegan la necesidad del extra FLA, los que hoy se burlan de su necesidad del, los que hoy cuestionan y critican el extra FLA" que ellos sí que "han disfrutado del mismo durante ocho años y entonces les parecía bien". "Ahora, ni extra FLA ni reforma de la financiación ni entregas a cuenta actualizadas ni fondo de nivelación", ha lamentado.

La vicepresidenta primera ha informado de que este lunes se celebró una nueva reunión de subsecretarios y se produjo "un nuevo trabajo por parte de todas las consellerias" para "ir viendo qué cuestiones" relativas a contención de gasto, revisión de líneas de subvenciones, rentabilización del patrimonio, gasto de funcionamiento se pueden "mejorar" para "ir pudiendo pagar a los proveedores".

En este contexto, Camarero ha defendido que la "mejor gestión" ha acompañado al Consell liderado por Carlos Mazón "desde el primer día de legislatura", pero ha admitido que en este momento es necesario realizar "un sobresfuerzo" por parte de todos los departamentos del gobierno valenciano. No obstante, ha garantizado que el plan de ajuste "no supone ni recortes sociales ni recortes en personal", sino "una mejor gestión, buscar y apostar por la mayor productividad y por el control de las subvenciones".

EL CONSELL RECLAMA AL GOBIERNO "LO QUE NOS CORRESPONDE"

Preguntada por si este plan es "compatible con pedir dinero sistemáticamente al Gobierno", la vicepresidenta primera y portavoz ha argumentado que el Consell "no pide sistemáticamente" al Ejecutivo central, sino que lo que hace es "reclamar lo propio, lo nuestro, la financiación que nos corresponde".

"No estamos pidiendo nada que no le corresponde a los valencianos. Lo que hacemos es dar la cara por los valencianos, pelear por los valencianos y por sus intereses. Y, por lo tanto, no estamos reclamando o pidiendo sistemáticamente algo que no nos corresponde", ha continuado.

Así, ha recalcado que tanto las entregas a cuenta, que "por culpa de no aprobarse los Presupuestos Generales del Estado están desactualizadas y perdemos cada mes 165 millones de euros", como los anticipos de liquidación "forman parte del dinero que le corresponde a los valencianos". "Faltaría más no poder pedir nuestro dinero. Faltaría más que no podamos pedir el dinero que nos corresponde", ha reivindicado.

Además, ha aprovechado para criticar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya sido "incapaz" de poder sacar adelante las cuentas. "Y ya vemos que ya se le ha acabado la legislatura para poder hacerlo", ha agregado.

Dicho esto, ha asegurado que reclamar dinero al Gobierno de España "no es nada extraño, es algo habitual que se viene haciendo" y, como ejemplo de ello, ha sostenido que el Consell de Ximo Puig, "sin reconstrucción, sin dana y sin la situación de extrema dificultad que estamos viendo en este momento, pidió 5.000 millones de euros" por anticipos de deuda. "No sé si era también un gobierno que pedía sistemáticamente al Gobierno central o era algo habitual que hacen todos los gobiernos", ha deslizado.

PIDE A MORANT QUE SEA "MÁS RESPONSABLE"

En este punto, Susana Camarero ha hecho "un llamamiento" a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, para que sea "más responsable cuando habla respecto a los anticipos de deuda y al 'extraFLA' que estamos pidiendo" porque, a su juicio, "muestra o desconocimiento o mala fe cuando dice que antes no se pedía o cuando critica que el gobierno de Mazón lo pida". "Es algo que se viene realizando habitualmente y que forma parte de la financiación de los valencianos, no pedimos nada que no corresponda a los valencianos", ha insistido.

Finalmente, preguntada por los ejes principales del plan de ajuste y sobre si el Consell se plantea reducir horas de interinos o alguna medida similar, la vicepresidenta primera ha hecho hincapié en que en este momento se trabaja en "la viabilidad" de este plan, para que permita "mejorar todo lo que tenga que ver con la gestión tanto de las subvenciones, de la propia ejecución de cada una de las consellerias, como también del personal".

Y ha recalcado que el mismo "no supone un recorte del personal" y lo que busca es "la mejora de la productividad". "Y ahí vamos a ir concretando en los próximos días y semanas cómo lo vamos a desarrollar", ha avanzado, "pero no va por recortes, va por mejorar la productividad". "En ningún caso recortes", ha zanjado al respecto.

Camarero sí que ha detallado que el capítulo 1 "ha crecido mucho en los últimos tiempos", por lo que ahora existe "un compromiso de que no siga creciendo" porque, según ha alertado, "va a llegar un momento en que sea inviable". "Pero dentro de ese margen que tenemos, mejorar la productividad, que es lo que buscamos todos, ser más eficaces y más eficientes en la gestión", ha resumido.