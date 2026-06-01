Camarero inicia el martes la ronda de comparecencias en Corts para detallar presupuestos, que cerrará Rovira el jueves

Sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 21 de mayo de 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, iniciará este martes la ronda de comparecencias de los consellers en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts para explicar las líneas estratégicas y de actuación de los presupuestos de la Generalitat para 2026, presentados el pasado viernes. El último en acudir al parlamento valenciano será el titular de Hacienda, José Antonio Rovira, el jueves por la tarde.

De este modo, Camarero abrirá las sesiones de comparecencias el martes a las 10.00 horas. A continuación, le seguirá el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, a las 12.00 horas. En el turno de tarde, a partir de las 16.00 horas, comparecerá la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, y a las 18.00 horas intervendrá el titular de Sanidad, Marciano Gómez.

Al día siguiente, el miércoles 3 de junio, continuará la ronda de comparecencias con la del conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, a las 10.00 horas, y las 12.00 será el turno de la responsable de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat. Posteriormente, a las 16.00 seguirán las intervenciones del vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, y a las 18.00, de la titular de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez.

El calendario de comparecencias finalizará el jueves 4 de junio con las exposiciones del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, a las 10.00 y las 12.00 horas, respectivamente. Y por la tarde, a las 16.00 horas, cerrará la ronda de intervenciones para exponer las cuentas autonómicas el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira.

El Consell aprobó el pasado viernes el proyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026, que asciende a 33.305 millones de euros, 1.014 millones más que en 2025, lo que supone un incremento del 3,1 por ciento. Se trata del primer presupuesto desde que Juanfran Pérez Llorca accedió a la presidencia y llegó tres días después de que Vox anunciase un acuerdo con el Consell basado en tres pilares: prioridad nacional, reducción fiscal y acceso a la vivienda.