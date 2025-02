Camarero sobre quien dio la orden para lanzar el ES-Alert el día de la dana: "El Cecopi, que tiene dos codirectores"

Se pregunta "¿qué es lo que hubiese cambiado?" de haber gobernado Morant y si hubiera tenido la información que al Consell le "faltó"

La vicepresidenta primera, portavoz del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha asegurado este martes que fue el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) "evidentemente" quien dio la orden de lanzar el ES-Alert la tarde de la dana y ha subrayado que se trata de un órgano "colegiado" que tiene "dos codirectores: el representante de la Conselleria de Emergencias y la delegada del Gobierno".

Así lo ha indicado en la rueda de prensa tras el pleno del Consell, al ser preguntada por quién dio esa orden, que es una de las preguntas que quiere saber la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que tiene abiertas diligencias para esclarecer lo ocurrido el 29O. Camarero ha insistido en que la orden "no es unilateral" y se dio "colegiadamente".

La portavoz del Gobierno valenciano ha subrayado que en el pleno del Consell no se ha tratado este extremo y tampoco el gobierno autonómico ha preguntado al Cecopi quién dio esa orden. "El Cecopi es quien toma las decisiones y he dicho que tiene un órgano de dirección, así está establecido en la ley, y el órgano de dirección está formado por el representante de la Conselleria de Emergencias, en cada caso, y por la Delegación del Gobierno. Entiendo que el Cecopi dio la orden y vuelvo a insistir que estas son las personas que están en la cúspide", ha asegurado.

Por otra parte, ha indicado desconocer si se ha remitido al juzgado toda la información que ha requerido la jueza y ha afirmado que desde el Gobierno valenciano "respetamos y evidentemente trasladaremos toda la información que nos pidan los órganos judiciales".

"SILENCIO LETAL"

Camarero ha insistido en que ese día hubo "falta de información" y un "silencio letal" de la Confederación Hidrográfica del Júcar "durante dos horas y media", algo que, según ha sostenido, "ya no se puede esconder por más tiempo", "por mucho que el Gobierno haya intentado amordazar al presidente de la CHJ, Miguel Polo", a quien considera que ha tenido "silenciado, escondido, amordazado y ahora acompañado permanentemente o por la delegada o por el Comisionado para que no conteste a nadie".

Sin embargo, ha apuntado que Polo "en sus propias palabras reconoce ese silencio de dos horas y media, que impidió que todos los valencianos, los afectados y los no afectados, supiésemos esa crecida del barranco del Poyo, que inundó toda la Horta Sud".

Camarero ha manifestado que el día de la dana "a partir de la hora que se empezó a hablar, que fue a última de la tarde, fue de la presa de Forata y en ningún momento se habló por parte de la Confederación del barranco del Poyo", por lo que afirma que hubo un "silencio demostrado" de la CHJ, que es quien "tiene la responsabilidad" en los barrancos.

"Dos horas y media letales, que fue cuando el caudal crece cuatro veces el volumen del Ebro y arrasa todas las poblaciones a su paso. Y por lo tanto, esa es la información que carece el Consell, esa es la información de la que carece el Cecopi; esa es la información que no se tenía y sobre la que no se puede actuar", ha dicho.

"DE TOURNÉE"

Y, cuestionada por las diferentes versiones sobre los tiempos de las comunicaciones, Camarero ha manifestado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado que supo del estado del embalse de Forata cuando recibió una llamada del secretario de Estado a las 20.00 horas del 29O. "Porque el secretario de Estado, la ministra (de Transición Ecológica), estaban de tournée por el mundo en lugar de estar pendientes de lo importante, igual que la directora de Protección Civil", ha criticado.

En esta línea, ha reiterado que "está claro que ha habido una falta de diligencia, cuanto menos, de la CHJ y esas dos horas y media de silencio, no se puede achacar a nadie más que a la Confederación, que estaba mirando Forata pero no tuvo tiempo de mirar el Poyo; y como no miraba el Poyo, no informaba del Poyo".

QUÉ HUBIERA OCURRIDO CON MORANT

Camarero se ha cuestionado si las cosas "hubiesen sido de otra forma" en el caso de que la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, hubiera estado al frente del Consell y si hubiera tenido la información "que nosotros no tuvimos" de los organismos estatales como la CHJ y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

"¿Qué pasa? ¿Que si hubiese gobernado Diana Morant sí que hubiese mandado y activado a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, que no activaron durante las primeras noches?; ¿Qué es lo que hubiese cambiado?", se ha preguntado. A su juicio, "hay muchas explicaciones que todavía están por dar por parte del Gobierno de España" y de sus organismos.

Preguntada por los correos que envió la CHJ alertando de la situación de los pluviómetros y de lo que estaba lloviendo en Chiva y por si había alguien en el Cecopi mirando estos mensajes, Camarero ha señalado que la Confederación "mandó los mismos mails al 112, al CECOPI y a la Delegación de Gobierno". "¿Quiere usted decir que la Delegación del Gobierno no leyó los mails o es que hubo información que se aportó a un sitio y a otro no?", ha interrogado.