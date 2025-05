Camarero rechaza valorar las enmiendas de Vox a presupuestos y destaca la "magnífica relación" con sindicatos y patronal

VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha rechazado valorar las enmiendas de Vox a la Ley de presupuestos, que incluyen "recortes" a los sindicatos CCOO y UGT, y ha destacado la "magnífica relación" del Consell con la mesa de diálogo social --formada por la administración autonómica, organizaciones sindicales y patronal--.

Así se ha manifestado este martes la también portavoz del Consell en València, al ser preguntada por las enmiendas de Vox a los presupuestos, entre las que la formación de Santiago Abascal pide reducir en 551.000 euros los fondos para los sindicatos mayoritarios (CCOO PV y UGT-PV) y en unos 50.000 euros los de la patronal autonómica (CEV).

El síndic de Vox, José Mª Llanos, ha reiterado que "ya se ha negociado" con el PP estas enmiendas, aunque ha admitido que su partido no es el mayoritario y se ve obligado a ceder; mientras que el síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, ha explicado que el acuerdo presupuestario con Vox se basa en "unas líneas generales" y no en las enmiendas concretas presentadas por este partido, con lo que "hasta que no acabe la tramitación de los presupuestos todo es posible y todo está sujeto a algún cambio".

Al respecto, Camarero ha defendido que el Consell ha mantenido "una magnífica relación" con la mesa de diálogo social "desde el primer día" y ha recordado que el 29 de octubre se reunieron con ellos para "por primera vez en la historia" presentarles los presupuestos antes de llevarlos a Les Corts. "Mi relación y la relación de este gobierno con la mesa de diálogo y con los sindicatos ha sido siempre buena", ha asegurado.

En este contexto, ha rechazado valorar las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios y ha hecho hincapié en la "separación de poderes". "Algunos nos la creemos. Yo soy ejecutivo y ellos son legislativo", ha recalcado.

"Yo no tengo más información que la que tienen ustedes sobre las enmiendas y la comunicación que les tengamos que trasladar como gobierno a los sindicatos la trasladaremos en tiempo y forma", ha zanjado Camarero.