"Si hay una explicación que todavía no hemos tenido es qué pasó durante las dos horas y media de silencio" de la CHJ, reprocha

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y portavoz del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha reiterado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, estuvo "perfectamente localizado" el pasado 29 de octubre, una jornada de la que "cada minuto" está "más que acreditado". "Se explicó dónde estaba, con quién estaba, se demostró que estaba comunicado, que habló con alcaldes y, por lo tanto, que nunca estuvo incomunicado", ha recalcado.

De esta manera lo ha expuesto la vicepresidenta, en rueda de prensa este lunes para informar de las actuaciones realizadas en las zonas afectadas por la DANA, preguntada por la cronología del día de la DANA y por la comida que mantuvo el jefe del Consell con una periodista.

No obstante, Camarero ha mostrado su "sorpresa" por el hecho de que casi tres semanas después del día 29 "surja de nuevo esta pregunta". "Hace más de 10 días que se explicó esta comida y se desmintieron esos bulos que surgieron. Dijeron, entonces, que estaba comiendo con --el expresidente de la Generalitat Eduardo-- Zaplana, con el presidente de la CEV (Confederación Empresarial Valenciana) o celebrando el cumpleaños de la consellera Nuria Montes", ha aseverado.

En esta línea, ha subrayado que entonces "se explicó dónde estaba, con quién estaba, se demostró que estaba comunicado, que habló con alcaldes, se ha podido certificar en los últimos días y, por lo tanto, que nunca estuvo incomunicado" el jefe del Consell.

Por ello, ha cuestionado por qué ahora se "vuelve a hablar de la comida" y ha deslizado: "No sé si hay alguien que le interesa tratar esta comida como una bomba de humo y que se hable más de una comida que ya se explicó hace más de 10 días que de, por ejemplo, la situación política de --la ministra-- Teresa Ribera".

En este contexto, la portavoz del Consell ha sostenido que a día de hoy "si hay una explicación que todavía no hemos tenido" es "qué pasó durante las dos horas y media de silencio" de la CHJ, en las que no trasladó "ninguna información respecto de las crecidas en el barranco del Poyo". "Ni un mail informó de qué estaba pasando", ha lamentado. "Si hay algo que todavía queda por saber es qué pasó durante esas dos horas y media. Todo lo demás está conocido y está acreditado", ha incidido.

Ante esta situación, ha reivindicado que en el Consell están en este momento "preocupados y ocupados de atender a los alcaldes, vecinos y a las familias" afectadas por la DANA, así como en el proceso de recuperación. "A esto nos dedicamos en cuerpo y alma y, por lo tanto, no vamos a volver atrás a cuestiones que están más que explicadas", ha zanjado.

"NO HAY OBLIGACIÓN DE GRABAR" LAS REUNIONES DEL CECOPI

Por otro lado, preguntada por informaciones publicadas que apuntan a que Emergencias no grabó la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la tarde del martes 29 de octubre, Camarero ha asegurado que, según "tiene entendido", estos encuentros "no se graban". "Las reuniones no se han grabado y así lo establece el propio reglamento del órgano", ha subrayado, al tiempo que ha indicado que no existe "obligación de grabarlas".

Pese a ello, y "de cara al futuro", se ha mostrado partidaria de que "todos tenemos que aprender de lo ocurrido en ese día y en los previos y posteriores". "Todo aquel protocolo que deba ser cambiado, no solamente este, pues creo que tiene que hacerse", ha señalado la vicepresidenta y portavoz del Consell, que ha admitido que "no pasaría nada" por que esas reuniones "pudieran ser grabadas".

En todo caso, ha asegurado que los acuerdos adoptados por el Cecopi "sí que se recogen", tanto los del día 29 como los posteriores, y también "se hacen públicos en cada una de las ruedas de prensa". "Pero ningún problema, entiendo a quien corresponda, de cambiar aquellos protocolos que puedan ser mejorados", ha agregado.

FACTURA DE LA COMIDA DE MAZÓN

Por otro lado, cuestionada por las solicitudes del PSPV y Compromís sobre la factura de la comida de Carlos Mazón del 29 de octubre, Susana Camarero ha afirmado: "Supongo que, quien tenga la responsabilidad de responder, lo hará a través de las tramitaciones parlamentarias".

Sin embargo, ha lamentado que, con estas peticiones, estos partidos intenten "volver a reabrir el debate" de la comida del jefe del Consell del día de la DANA y ha insistido en que todas estas cuestiones están "más que acreditadas". "No estamos en este tema, estamos en la reconstrucción y la recuperación, en ayudar a las familias que lo han perdido todo y que lo están pasando mal", ha esgrimido.

Interpelada directamente por si el Consell tendría algún problema en publicar esa factura, Camarero ha manifestado: "Hace más de 10 días que se ha explicado que es una comida de trabajo, se ha explicado con quién, se ha explicado para qué y se ha explicado, sobre todo, que el presidente estaba perfectamente atendiendo a sus responsabilidades y localizado, y esto es lo que está acreditado".

Por este motivo, ha rechazado "volver a dar más círculos y más vueltas a la misma respuesta" y ha apostado por "empezar a trasladar a la opinión pública lo que de verdad importa, que es cómo vamos a recuperar y cómo vamos a trabajar en la recuperación". "La cronología está más que conocida, más que acreditada y más que explicada en los últimos días", ha zanjado.

MAZÓN ESTABA "ATENTO Y PENDIENTE AL TELÉFONO"

Sobre las decisiones adoptadas en la tarde del 29 de octubre, la titular de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha expuesto que el 'president' de la Generalitat, con "la información que tenía en ese momento, tanto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)". "Estaba atento, pendiente y al teléfono, como lo han acreditado las llamadas a distintos alcaldes durante ese día", ha defendido.

En este sentido, ha argumentado que era en el Cecopi donde "se tenían que tomar las medidas oportunas respecto a la alerta": "Se ha explicado cuál fue la cronología. La alerta masiva de las 20.11 horas de la tarde se da por el riesgo inminente de rotura comunicado por la Confederación de forma verbal en el Cecopi unos minutos antes y por la llamada del secretario de Estado desde Colombia a las 20 horas".

Así, ha subrayado que en ese momento "se hablaba de la presa de Forata y no de ningún otro aviso que se fuese produciendo durante el día". "La cronología está contada, se ha explicado, se ha acreditado y que se ha informado puntualmente de cada minuto de ese día", ha insistido.

Camarero ha resaltado que la comparecencia del 'president' de la Generalitat el pasado viernes en Les Corts Valencianes fue "exhaustiva", dado que en ella "se explicó cada detalle, cada hora del día y lo que fue sucediendo". "Cada información que se tuvo se fue explicando", ha valorado.