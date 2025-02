Camarero señala la necesidad de debatir "por fin" la reforma del sistema de financiación: "Lo demás son parches"

CASTELLÓ 5 Feb. (EUROPA PRESS) - -

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha apuntado hoy la necesidad de que el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera debata "por fin" la reforma del sistema de financiación. "Lo demás son parches o intentar contentar a los socios independentistas de Pedro Sánchez, y esto no sirve a la Comunitat Valenciana", ha subrayado.

Camarero ha realizado estas declaraciones ante los medios durante la visita que ha realizado a Castelló para asistir a la presentación del I Plan Municipal para Personas Mayores.

La consellera ha recordado que no hay una convocatoria oficial del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sino tan solo las informaciones que han salido en los medios de comunicación respecto a que hay una reunión técnica previa la próxima semana. No obstante -ha dicho- "no sabemos cuál es el debate que se va a producir y lo que pedimos es que se debata por fin la reforma del sistema de financiación".

"La Comunitat Valenciana, junto con Murcia, estamos a la cola del sistema de financiación y, en este momento además de la extraordinaria situación provocada por la dana, necesitamos que esa reforma sea una evidencia", ha dicho.

Según Camarero, "todo lo demás son parches o intentar contentar a los socios independentistas de Pedro Sánchez, y esto no sirve a la Comunitat Valenciana".

"Solo nos sirve una reforma del sistema de financiación que nos lleve a la situación que se merecen los valencianos y también estamos exigiendo el FLA extraordinario que se tenía que haber aprobado en diciembre y no se ha producido, que es la liquidez de más de 3.000 millones con los que pagamos los sercicios sociales, la dependencia, la sanidad y la educación de los valencianos", ha concluido.