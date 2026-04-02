Una caminata solidaria en Elche recaudará fondos para la terapia psicológica de pacientes

La Asociación Objetivo Diagnóstico con la colaboración del Hospital Universitario del Vinalopó organizan en Elche una caminata solidaria por la salud - HOSPITAL VINALOPÓ

VALENCIA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Objetivo Diagnóstico y el Hospital Universitario del Vinalopó se unen en la primera caminata saludable, una iniciativa solidaria que invita a la ciudadanía a "dar un paso al frente por el bienestar físico y emocional" y que recaudará fondos para terapias psicológicas de pacientes y familiares.

La cita se celebrará el próximo domingo 26 de abril a las 10.00 horas en la ciudad de Elche (Alicante). La caminata conectará a dos centros sanitarios clave, partirá desde el Hospital General Universitario de Elche y finalizará en el Hospital Universitario del Vinalopó, ha explicado la organización del evento en un comunicado.

De esta forma, la marcha representará "el camino que miles de pacientes transitan durante sus procesos diagnósticos y asistenciales, un trayecto marcado no solo por los desafíos, sino también por la esperanza, la fortaleza y la necesidad de acompañamiento".

La jornada reunirá a profesionales sanitarios, pacientes, familiares y ciudadanía en general, que caminarán juntos para visibilizar una realidad compartida: que la salud no se construye únicamente desde el tratamiento médico, sino también desde la empatía, el apoyo emocional y la cercanía humana.

Con esta acción, las entidades organizadoras buscan fomentar hábitos de vida saludables y, al mismo tiempo, poner el foco en una dimensión esencial de la atención sanitaria: el cuidado psicológico durante la enfermedad.

En este sentido, los fondos recaudados se destinarán íntegramente a programas de terapia psicológica dirigidos a pacientes y familiares, contribuyendo a mejorar su calidad de vida durante procesos especialmente complejos. La organización anima a toda la ciudadanía a participar en esta jornada solidaria, que aspira a "convertir las calles de Elche en un espacio de encuentro, concienciación y apoyo colectivo".