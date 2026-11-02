Un camión que llevaba gasoil vuelca en un camino de Viver (Castellón) y se produce una fuga del combustible

Un camión que llevaba gasoil vuelca en un camino de Viver - CONSORCIO DE BOMBEROS/X

CASTELLÓ 2 Nov. (EUROPA PRESS) - -

Un camión que transportaba gasoil a domicilio, con una carga de 3.000 litros, ha volcado lateralmente hoy en un camino rural de Viver (Castellón), lo que ha provocado una fuga del combustible por una de las válvulas, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

La Generalitat Valenciana ha activado el procedimiento de accidentes con mercancías peligrosas.

Los bomberos trabajan en la operación de estabilizacion del camión y posible trasvase del combustible. Se ha movilizado el vehículo de riesgo químico del Consorcio de Bomberos.