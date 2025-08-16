El Campello (Alicante) prohíbe la pólvora y restringe barbacoas al interior de urbanizaciones por las altas temperaturas

Archivo - Ayuntamiento de El Campello (Alicante) en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO (ALICANTE) - Archivo

ALICANTE 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Campello (Alicante) ha prohibido el uso de pólvora y ha restringido las barbacoas al interior de las urbanizaciones ante las altas temperaturas de este sábado.

Así lo ha indicado el consistorio del municipio en un comunicado, en el que ha precisado que está prohibido de forma "tajante" el uso de todo tipo de material pirotécnico, lo que incluye "petardos, cañitas voladoras y las conocidas como 'cajas chinas'".

La decisión se ha acordado tras analizar la situación el alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, con el concejal de Seguridad, Rafa Galvañ, el técnico municipal de seguridad y mandos de la Policía Local. Desde el Ayuntamiento han destacado que todos se encuentran "preocupados", ya que la alerta meteorológica coincide con la celebración de las populares fiestas en las urbanizaciones.

La Policía Local contacta en estos momentos con todas las urbanizaciones que han pedido autorización para celebrar estos festejos populares, a las que también se les comunica que se restringen las barbacoas al interior de sus recintos, por lo que está prohibido el encendido fuera de ellas.

Estas medidas se mantendrán vigentes hasta que se levante la alerta y las autoridades piden a la población que extreme las precauciones y se proteja ante la elevadas temperaturas.