El Campello pide colaboración para identificar a los autores de un vertido de materiales "muy contaminantes"

ALICANTE, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de El Campello (Alicante) ha pedido colaboración ciudadana para identificar a los autores de un vertido de "considerables dimensiones" que contenía materiales "muy contaminantes que suponen un peligro para la salud pública" en la partida rural de Oñate.

Se trata de desechos de material de obra, principalmente "grandes" paneles de fibra de vidrio rellena de goma, elementos que al contacto directo "puede provocar urticarias, quemazón de ojos y dificultades respiratorias", según ha informado el consistorio en un comunicado.

La alerta llegó al Ayuntamiento tras una denuncia ciudadana, lo que movilizó a la empresa encargada de la limpieza viaria (FCC) para la retirada del vertido. Tras comprobar de qué se trataba, los operarios de la compañía tuvieron que realizar el trabajo equipados con equipos de protección individual (EPI), mascarillas, guantes y gafas protectoras.

El vertido era de tal volumen que requirió la utilización de un vehículo "grande" de bañera abierta, que se llenó por completo. La retirada se ha realizado a primera hora este jueves, cuando apenas soplaba el viento y la temperatura era "soportable" para trabajar con esa equipación.

Se trata del mismo paraje en el que el pasado 5 de septiembre un hombre dejó en mitad de la zona rural un sofá y fue multado con 600 euros por "atentar contra el medio ambiente".

La Policía Local ha abierto una investigación con el objetivo de "identificar al o los infractores". Este tipo de vertidos "potencialmente peligrosos" pueden acarrear una multa de hasta 30.050 euros y el Ayuntamiento ha anunciado que esa será la sanción que se impondrá a los responsables si la investigación culmina con éxito.

COLABORACIÓN CIUDADANA

Se pide para ello la colaboración ciudadana, "muy importante en estos casos que afectan a parajes aislados no provistos de cámaras de vigilancia".

El concejal de seguridad del municipio, Rafa Galvañ, ha indicado que "es importante que los residentes, senderistas o quienes estén en la zona afectada durante episodios de vertidos, llamen inmediatamente a la Policía Local, y si es posible identifiquen de alguna forma el vehículo con el que acceden al paraje los infractores, anotando la matrícula o tomando imágenes con el teléfono móvil".

En este contexto, el edil ha señalado que "siempre se garantiza el anonimato del ciudadano colaborador, como ha ocurrido en otras ocasiones".