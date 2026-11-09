Campofrío y los sindicatos acuerdan el inicio de la negociación para el traslado de la producción a Utiel

VALÈNCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Campofrío y el Comité de Empresa han alcanzado un acuerdo para "iniciar formalmente" las negociaciones de las condiciones laborales del traslado de su fabricación a Utiel (Valencia), según han explicado los sindicatos en un comunicado y han confirmado a Europa Press fuentes de la empresa.

Cabe recordar que Campofrío informó el pasado mes de mayo de que había iniciado el proyecto industrial 'Amunt!' que supone la construcción de un nuevo complejo para la producción de elaborados cárnicos en Utiel. Esta instalación sustituirá a la que estaba situada en Torrent (Valencia), que quedó devastada por la dana del 29 de octubre de 2024, y permitirá mantener el empleo de los más de 300 trabajadores afectados, explicó la empresa. La puesta en marcha está prevista para mediados de 2027. Mientras, sus trabajadores están sujetos a un ERTE.

En este marco, la dirección de Campofrío y el Comité de Empresa conformado por CCOO, UGT, USO y SICV, firmaron un acuerdo el pasado viernes 6 de noviembre para iniciar en el mes de diciembre un calendario de negociaciones del traslado de la producción.

Según ha explicado el Comité de Empresa en un comunicado, "como muestra de buena fe negociadora, voluntad y responsabilidad", los sindicatos han decidido "suspender la concentración anunciada para el próximo jueves 12 de noviembre en las Cortes Valencianas, entendiendo que la apertura de este proceso negociador representa una oportunidad para avanzar en la búsqueda de soluciones para toda la plantilla".