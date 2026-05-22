Camps abre su campaña "para ganar las elecciones": "Si me dais el partido os daré el Gobierno"

Archivo - El expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El 'expresident' de la Generalitat y exlíder del PPCV Francisco Camps ha dado el pistoletazo de salida a su campaña "para ganar el partido y las elecciones", al tiempo que ha prometido: "Si me dais el partido democráticamente, os daré el Gobierno.

En estos términos se ha manifestado Camps, en el acto celebrado este viernes en el edificio Veles e Vents bajo el lema 'Mayoría absoluta. Lo hicimos, lo haremos. A favor del PP. A favor de la Comunidad Valenciana. A favor de España', en el marco de su propia campaña para ser candidato a volver a presidir el PPCV.

Francisco Camps ha aseverado que tanto "la gente" como "los votantes" están, pero ha lamentado que "solo falta el partido". "Si me dais el partido democráticamente, os daré el gobierno democráticamente por mayoría absoluta", ha insistido el que fuera líder de los 'populares' valencianos, al tiempo ha pedido que la campaña para el Congreso del PPCV "sean unas auténticas primarias", en la que todos los militantes "se reanimen".

"Estamos en campaña, y me gusta", ha reiterado, antes de señalar que el reto pasa por "ganar el Congreso Regional, ganar la mayoría absoluta en la Comunitat Valenciana y dar" al líder del PP, "Alberto Núñez Feijóo, la mayoría absoluta" de cara a las elecciones generales. "La pasarela a la mayoría absoluta esta aquí", ha afirmado.

En este sentido, ha agregado: "Señoras y señores, estamos en campaña, hoy comienza la campaña para ganar el partido y ganar las elecciones. Cambiar las expectativas depende de vosotros, de cada uno que hoy comience la campaña. No hago cálculos ficticios, hago cálculos reales. La gente está, los votantes están, solo falta el partido".

También ha dicho que si gana el próximo Congreso regional en su proyecto "caben todos: desde el 'president' actual --Juanfran Pérez Llorca-- hasta el último concejal del último municipio". "Quiero volver a liderarlos a todos ellos", ha apostillado.

Camps ha defendido un partido "sin divisiones" y ha insistido: "Los lideré a todos y quiero volver a liderarlos a todos ellos, no sobra nadie. Eso es el PP, un partido que no levanta murallas ni separa a los españoles".

Asimismo, Camps se ha referido a la "crisis educativa" que vive la Comunitat Valenciana y ha preguntado al Partido Popular "por qué no dice que quien construyó más colegios y subió el sueldo de los profesores fue el PP cuando --Camps-- presidía la Generalitat". "Uno de los problemas que ha tenido nuestro partido ha sido que no ha reivindicado todo aquello que hicimos", ha sostenido Camps, quien ha deslizado que "parece que nuestro partido haya aparecido de la nada y nunca haya hecho nada".

LA SITUACIÓN POLÍTICA DE ESPAÑA ES "HORROROSA"

Camps también se ha referido a la situación política nacional, que a su juicio es "horrorosa". Sobre --la "caída a plomo del amigo de los dictadores"-- la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de investigar a Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos como organización criminal, ha señalado que ese "líder felón" lo primero que hizo fue "quitarnos el trasvase del Ebro a los valencianos".

Por el contrario, ha reivindicado la figura del expresidente del Gobierno José María Aznar, de quien ha dicho que "consiguió acabar con ETA".

Este lunes, el que fuera jefe del Consell informó de que el pasado 11 de mayo presentó un escrito ante la gestora del PPCV en el que solicita "igualdad de oportunidades y recursos para desarrollar su campaña interna" para dirigir la formación, "acceso a medios telemáticos del partido, posibilidad de utilizar soportes publicitarios similares" a los de Llorca, "y participación en cualquier órgano organizador que esté coordinando acciones vinculadas al futuro congreso regional", todavía pendiente de fecha.

La semana pasada, Francisco Camps anunció la apertura de una sede física en el centro de València, en la calle Gobernador Viejo, como "punto de reunión" para su equipo, así como para atender posibles "dudas" de los militantes del PPCV y dar a conocer su proyecto.