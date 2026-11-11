Cancelados un total de 18 vuelos programados este 11N en los aeropuertos de Valencia y Alicante

Archivo - Aeropuerto de Valencia en Manises. IMAGEN DE ARCHIVO. - AYTO MANISES - Archivo

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 18 vuelos han sido cancelados en los aeropuertos de Valencia y Alicante este 11 de noviembre, jornada de huelga de general, según los datos facilitados por Aena.

En concreto, en el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández hay programados para esta jornada 236 vuelos y se han cancelado 8.

En caso del Aeropuerto de Valencia, hay previstos 138 movimientos y se han suspendido 10 para la jornada de hoy.