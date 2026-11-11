Cancelados un total de 18 vuelos programados este 11N en los aeropuertos de Valencia y Alicante

Archivo - Aeropuerto de Valencia en Manises. IMAGEN DE ARCHIVO.
Archivo - Aeropuerto de Valencia en Manises. IMAGEN DE ARCHIVO. - AYTO MANISES - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: miércoles, 11 noviembre 2026 13:04
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   VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Un total de 18 vuelos han sido cancelados en los aeropuertos de Valencia y Alicante este 11 de noviembre, jornada de huelga de general, según los datos facilitados por Aena.

   En concreto, en el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández hay programados para esta jornada 236 vuelos y se han cancelado 8.

   En caso del Aeropuerto de Valencia, hay previstos 138 movimientos y se han suspendido 10 para la jornada de hoy.

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