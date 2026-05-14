Cano arrancará su 'Anais Tour 2027' el 2 de abril en Roig Arena

Cano - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El artista madrileño Cano arrancará el 'Anais Tour 2027' con un concierto en el Roig Arena de València que tendrá lugar el 2 de abril de 2027. Será la primera vez que interpretará en directo los temas de su nuevo trabajo discográfico 'Anais', un proyecto que gira en torno al amor, la evolución personal y el compromiso y que inaugura una nueva etapa artística y vital para el artista.

Según ha informado el auditorio en un comunicado, el anuncio del tour llega después de un "año clave" para Cano. Su anterior gira, 'Triana Tour', se posicionó como la décima más vendida de España según datos de APM, superando los 73.000 tickets vendidos.

Desde su irrupción en la música con apenas 17 años, Cano se ha convertido en uno de los nombres imprescindibles de la música urbana española gracias a una propuesta que fusiona flamenco, pop urbano y sonidos latinos contemporáneos.

Con millones de oyentes mensuales, múltiples discos de platino y una comunidad de seguidores en constante crecimiento, el artista madrileño continúa consolidando una trayectoria marcada por su sonido, autenticidad y conexión con el público. Las entradas para el concierto de Cano salen a la venta el miércoles 20 de mayo a las 20.00 horas en la web www.roigarena.com.