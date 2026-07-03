Marian Cano resalta el potencial del turismo de interior durante la jornada de la Floración de la Lavanda de Ademuz - GVA

VALÈNCIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha asistido este viernes, junto con el alcalde de Ademuz, Ángel Andrés, a la Floración de la Lavanda, una jornada en la que se ha inaugurado el mercado que se podrá visitar en el municipio durante todo el fin de semana.

Cano ha destacado que esta cita "representa muy bien la esencia de Ademuz: naturaleza, tradición, producto local, hospitalidad y orgullo por el territorio". Asimismo, ha señalado que el mercado "invita a descubrir un destino con identidad propia y a disfrutar de sus paisajes".

La consellera ha remarcado que la Floración de la Lavanda en Ademuz "demuestra que el turismo de interior tiene muchísimo que ofrecer", especialmente en un momento en el que cada vez más visitantes buscan propuestas basadas en la autenticidad, la tranquilidad, el contacto con la naturaleza y la sostenibilidad.

En este sentido, ha recordado que Ademuz cuenta con el reconocimiento de municipio turístico de singularidad de la Comunitat Valenciana, forma parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes y ha sabido construir una oferta turística estrechamente vinculada a su territorio.

Marián Cano ha incidido en que la Generalitat apuesta por "un modelo turístico que diversifica, contribuye a la desestacionalización y genera oportunidades por todo el territorio". Un modelo que, según ha señalado, "mira también hacia el interior, pone en valor nuestros pueblos y favorece la creación de actividad económica, empleo y futuro".

Asimismo, ha asegurado que Turisme Comunitat Valenciana "seguirá acompañando a los municipios de interior y apoyando proyectos que refuercen su competitividad turística", al tiempo que ha destacado que impulsar el turismo en los pueblos "supone apoyar también a sus empresas, comercios, productores, artesanos y a todas las personas que mantienen vivo el territorio".

La consellera ha felicitado al Ayuntamiento de Ademuz, así como a los artesanos, productores y a todas las personas implicadas en la organización del evento, por consolidar la Floración de la Lavanda como una de las citas de referencia del inicio del verano en el interior de la Comunitat Valenciana, informa la Generalitat en un comunicado.

Por último, Cano ha animado a vecinos y visitantes a disfrutar del mercado artesanal, los talleres, la música, las rutas y el conjunto de propuestas programadas, así como a descubrir "la belleza de este rincón privilegiado, el aroma de la lavanda y la autenticidad de Ademuz".