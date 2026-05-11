Cano subraya que el turismo aportó 9.263 millones en ingresos fiscales a la Comunitat Valenciana en 2024 - GVA

ALICANTE, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado la "relevancia estratégica del turismo para la economía y el bienestar de la Comunitat Valenciana", ya que esta actividad generó en 2024 un total de 9.263 millones de euros en ingresos fiscales, "lo que equivale a casi uno de cada cinco euros recaudados por las administraciones públicas".

Cano ha realizado estas declaraciones durante la presentación en Xàbia (Alicante) del estudio 'Impactur 2024 Comunitat Valenciana', elaborado por Exceltur, donde ha defendido la "apuesta" del Consell por un modelo turístico "equilibrado, sostenible y desestacionalizado" y "capaz de generar riqueza, empleo estable y oportunidades durante todo el año", señala el gobierno valenciano en un comunicado.

La consellera ha remarcado que "el turismo deja ya en la Comunitat Valenciana casi uno de cada cinco euros que recaudan las administraciones públicas" y ha añadido: "Estamos hablando de recursos que ayudan a sostener servicios esenciales y que evidencian la importancia estratégica de este sector para nuestro bienestar y nuestra economía".

Según ha trasladado la Generalitat, "estos ingresos fiscales permitirían cubrir prácticamente el coste total del sistema sanitario valenciano, cifrado en 8.504 millones de euros".

Durante su intervención, Cano ha definido este estudio como una "radiografía rigurosa y fundamental para seguir tomando decisiones con datos, reforzar aquello que funciona y mejorar la competitividad de un sector clave" para el territorio.

Asimismo, ha remarcado que el "modelo impulsado" por el Consell persigue "seguir avanzando hacia un turismo de mayor valor añadido, capaz de generar más oportunidades laborales, empleo de calidad y actividad económica en todo el territorio durante los doce meses del año".

La consellera ha incidido en que el turismo "no solo beneficia a alojamientos o empresas directamente vinculadas al sector, sino que ejerce un importante efecto tractor sobre el conjunto de la economía valenciana".

Así, según refleja el estudio, "por cada 100 empleos directos generados por el turismo se crean otros 32 puestos de trabajo adicionales en otros sectores, mientras que su actividad repercute sobre ámbitos como el comercio, la construcción, la agroalimentación, el transporte o los servicios empresariales", detalla el Consell.

"El turismo crea riqueza para todos y tiene un impacto directo en miles de pequeñas empresas, comercios y profesionales de toda la Comunitat Valenciana", ha asegurado Cano.

EMPLEO

La consellera ha resaltado "especialmente" la evolución del empleo turístico, al destacar que "el informe refleja que 384.171 personas trabajan en actividades vinculadas al turismo, lo que equivale al 17,4 por ciento del empleo regional", y se ha referido a "la mejora de su calidad laboral".

En este sentido, ha abundado en que "la temporalidad en el sector se ha reducido de forma significativa", al pasar del 38,6% de 2019 al 7,3% de 2024, al tiempo que ha aumentado la productividad del empleo turístico, que alcanza los 66.684 euros por persona, un 28,6% más respecto a 2019 y un 8,9% por encima de la media del empleo en la Comunitat Valenciana en 2024.

"Nuestro objetivo es consolidar un empleo estable, cualificado y con mejores perspectivas de futuro, y los datos muestran que estamos avanzando en esa dirección", ha recalcado Cano, quien ha defendido "seguir reforzando la competitividad empresarial" mediante "más innovación, mejor formación, menos burocracia y un entorno favorable para la inversión".

"IMPACTO"

Desde la Generalitat han apuntado que el estudio refleja, además, "que el turismo alcanzó en 2025 su máxima contribución histórica a la economía valenciana", con un impacto estimado de 29.622 millones de euros, equivalente al 19% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunitat Valenciana y un incremento del 46,3% respecto a 2019.

Según ese informe, entre 2019 y 2025 el turismo ha generado el 23,6% del incremento del valor añadido de la Comunitat Valenciana, "consolidándose como uno de los sectores con mayor capacidad de dinamización económica".

La consellera ha insistido en que estos resultados "impulsan a seguir mejorando y a ser todavía más exigentes con la calidad, la sostenibilidad y la competitividad del sector". Todo ello, "especialmente" en un contexto internacional "cambiante".

Así, ha abogado por "seguir trabajando para mejorar la actividad turística de la Comunitat Valenciana aprovechando la experiencia de estos años, el rigor de operadores y empresas, y la guía de organismos como Exceltur".