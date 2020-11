Cantó espera salvar los "escollos" pendientes para negociar presupuestos: "No voy a darme por vencido"

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs en la Comunitat, Toni Cantó, ha confiado este martes en salvar los "escollos" pendientes para que Ciudadanos pueda negociar los presupuestos de la Generalitat de 2021 e incluir medidas como 2.000 plazas de residencias con colaboración de empresas, un fondo de 80 millones en ayudas directas para sectores afectados o una auditoría externa de la administración.

"Pelearemos hasta el final, no voy a darme por vencido hasta el último momento pero tampoco voy a cantar victoria", ha prometido en rueda de prensa a dos días de que acabe el plazo para presentar enmiendas en Les Corts al proyecto de presupuestos del gobierno del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem).

De momento, mientras siguen los encuentros con los tres equipos, Cantó ha asegurado que sigue teniendo "buenas sensaciones pero faltan bastantes concreciones", tras producirse "algunos acuerdos y algunos desencuentros". Ha exigido así que los grupos 'botánicos' sean capaces de llegar a un pacto firme: "Hasta que no tenga algo firmado no me fío, es lo normal".

Pero ha descartado que el apoyo de Bildu a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) pueda contaminar la negociación, al considerar que lo tiene "un poquito más fácil que Inés Arrimadas". También ha puesto como ejemplo la abstención de Cs a las cuentas del Ayuntamiento de València (Compromís-PSPV) porque cree que el portavoz 'naranja', "Fernando Giner ha conseguido un muy buen acuerdo".

"LAS DOS ALMAS DE COMPROMÍS"

Eso sí, Cantó ha hecho hincapié en que las propuestas de su partido no se salen del pacto de reconstrucción, mientras ha rechazado la postura de los grupos de Compromís y UP porque "están más por reconstruir el tripartito" y la semana pasada dieron un "espectáculo dantesco" en el pleno de Les Corts con "ataques furibundos".

Ha criticado especialmente el discurso del síndic de Compromís, Fran Ferri, a pesar de que esta coalición aceptó llegar a un acuerdo en València. "Son las dos almas de Compromís", ha ilustrado, aunque lo ha enmarcado en los "gestos" de la política tras los "celos y recelos" que cree que han producido sus encuentros con el 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig.

"No estamos pidiendo nada que Podemos y Compromís no hayan firmado en los acuerdos, si no lo apoyan estarían tomando el pelo a los valencianos", ha aseverado, y ha garantizado que no está dispuesto a entrar en sus "provocaciones" y que sus compañeros Ruth Merino y Tony Woodward siguen negociando. Esto supone, a su juicio, que "parte del gobierno entiende las bondades" de las medidas que pide Cs.

80 MILLONES EN AYUDAS Y 2.000 PLAZAS EN RESIDENCIAS

Entre estas propuestas, el síndic 'naranja' ha destacado la de crear un fondo de 80 millones en ayudas directas a los sectores más afectados por la pandemia, como la hostelería, el turismo, el comercio o el ocio nocturno. Esta enmienda es la que más le "preocupa" que salga adelante por el estado de las negociaciones.

También ha asegurado que hay un "compromiso" para crear 2.000 plazas más en residencias con colaboración público-privada y que en Cs están "optimistas" con la posibilidad de iniciar una auditoría externa de la Generalitat porque "parece que hay voluntad", aunque ha reclamado que empiece lo más pronto posible con un organismo independiente.

Al margen de los presupuestos, la "línea roja" continúa siendo la reforma fiscal que plantea el Botànic en la ley de medidas fiscales de 2021. Cantó ha criticado el "cambio de opinión" del PSPV y ha urgido a que Puig explique en la sesión de control de este jueves quién dicta realmente la política fiscal". "A ver si dicen la verdad", ha enfatizado consciente de que Cs no podrá conseguir "el cien por cien" de lo que pide.

En la también conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos, Ciudadanos quiere bajar el IRPF medio punto hasta los tramos de 50.000 euros, junto a una ayuda de 120 euros para comprar material informático destinado al teletrabajo o el estudio a distancia y la ampliación del límite de edad para acceder a ayudas de compra de vivienda hasta 45 años.

Otras de sus enmiendas son bono descuento para el aprendizaje de inglés, de entre uno y tres millones de euros, como "gran beneficio" para las academias de idiomas. Toni Cantó ha añadido, por otro lado, que "ojalá" salga adelante la propuesta de Podem para no subir los sueldos a los miembros del Consell.