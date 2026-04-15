Un cargo de Vivienda declara que el técnico expedientado por los visados de las VPP de Alicante le dijo: "La he cagado"

Fachada del Palacio de Justicia de Alicante - Joaquín Reina - Europa Press

ALICANTE 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director territorial de la Conselleria de Vivienda en Alicante ha declarado este miércoles como testigo ante la jueza que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, de Playa de San Juan, que el funcionario al que expedientó la Generalitat Valenciana --suspendido de empleo y sueldo-- por los visados de la promoción le dijo: "Lo siento, la he cagado y asumiré todas las responsabilidades".

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación el abogado Eduardo García-Ontiveros, que representa a la acusación popular de Ciudadanos en la causa, tras finalizar la declaración de este cargo y de otros dos más: la jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante y el secretario territorial adjunto de Vivienda.

Y ha explicado que les ha preguntado si ellos, "una vez que este funcionario les pasaba" los expedientes, "revisaban toda la documentación", a lo que, según este letrado, le han contestado que "no" y que "de forma genérica y por norma general lo que hacen es solo revisar el contrato final, pero que no se encargan de revisar toda la documentación" para ver si está correcta, ya que "para eso está precisamente el técnico que daba el visado" y "que confiaban en él".

García-Ontiveros ha detallado que estas declaraciones, las primeras en la causa de las VPP de Les Naus, se han hecho de forma conjunta, a petición del Ministerio Público, que ha solicitado que sean en calidad de "testigos peritos". De este modo, les han lanzado varias preguntas y cada uno de ellos ha respondido "en su sapiencia".

"INICIATIVA PROPIA"

Ante la jueza, estos tres cargos de la administración autonómica citados como testigos han aseverado que les pidieron un informe sobre los 140 pisos y que revisaron los expedientes ellos tres y cinco más.

También que el funcionario expedientado por su intervención en la validación del visado revisó personalmente y por "iniciativa propia" esos expedientes sobre los inmuebles, según ha podido saber Europa Press de fuentes conocedoras de sus declaraciones.

Se da la circunstancia de que una de las personas que resultó adjudicataria de una VPP en el residencial de Playa de San Juan es la pareja de ese trabajador que fue expedientado. Al mismo tiempo, ella es arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante.

En su declaración, los tres cargos han manifestado que todos los trámites de adjudicación se hicieron de forma telemática. También que los ingresos y tener una sola vivienda se comprobaban por la renta y el Registro de la Propiedad, pero que no se coteja si una persona tiene cinco o seis inmuebles a nombre de una empresa donde él sea administrador. En relación con los miembros de una unidad familiar, han trasladado que solamente se hace por una declaración responsable de los solicitantes.

"PERSONALMENTE"

Igualmente, han manifestado que el promotor adjudicó "personalmente" a las personas y que este tiene que realizar unos requisitos, si bien no existe una normativa por la que la administración exija al promotor que cumpla con esas condiciones. Asimismo, han trasladado que se está trabajando ahora en que la administración pueda por normativa exigir esos cumplimientos al promotor.

Después de esas declaraciones, García-Ontiveros considera que ha quedado claro que "la normativa actual de la vivienda pública es un coladero para precisamente lo que ha pasado aquí en Alicante", porque "lo que han explicado estos técnicos es que el que adjudica realmente la vivienda pública es el promotor que hace la promoción".

Asimismo, ha abundado en que la adjudica el promotor "sin ningún tipo de normativa que obligue" a "tener una serie de requisitos que la promotora tenga que cumplir". "Se abre un abanico enorme y un coladero para que los promotores, como ha ocurrido en este caso, presuntamente hagan cosas que no tienen que hacer", ha añadido.

El abogado de Ciudadanos ha confirmado que durante la declaración se ha mencionado al técnico que fue expedientado como responsable "único" de los 140 expedientes de las VPP que están en el procedimiento y que fue él mismo quien quiso visarlos.

También que han relatado a la jueza y a las partes acusadoras que cuando trascendió la polémica de las VPP de Les Naus "desde Valencia llaman al director territorial", que ha declarado este miércoles, "y le preguntan por el nombre de una señora que al final resulta ser la mujer de este técnico, que ha sido agraciada con una de las viviendas en la promoción de Les Naus".

Tras ello, según ha indicado García-Ontiveros sobre las comparecencias ante la jueza, el director territorial habló con el funcionario y le dijo textualmente: "Lo siento, la he cagado y asumiré todas las responsabilidades".

Por todo ello, el abogado de la acusación popular que ejerce el partido Ciudadanos considera que "habrá que llamar a este técnico a que declare" con el fin de que explique ante la magistrada "qué es lo que ha ocurrido".

NUEVAS DECLARACIONES

Sobre próximas citas destacadas en la instrucción, el letrado ha indicado que para el próximo día 24 de este mes está previsto que declaren como testigos otros cinco técnicos de Vivienda que, junto con los tres que han comparecido ahora, "revisaban posteriormente los expedientes de esta promoción".

"Este tipo de procedimientos siempre deja una puerta abierta a la sorpresa", ha manifestado García-Ontiveros sobre el caso de Les Naus, al tiempo que ha incidido en que la jueza y la Fiscalía Anticorrupción siguen trabajando en averiguar si hubo o no irregularidades en las adjudicaciones de VPP. Además, cree esta declaración de los técnicos ha aclarado varios puntos "muy concretos".