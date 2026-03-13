Carlos Baño, a su salida de comisaría: "Hemos colaborado con la justicia"

Imagen de archivo de Carlos Baño - CÁMARA ALICANTE

ALICANTE, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, ha asegurado a su salida de la Comisaría Provincial de Alicante, tras quedar en libertad con cargos en el marco de la investigación referida a los bonos consumo, sobre la que las diligencias se han declarado secretas, que ha "colaborado con la justicia, como no puede ser de otra forma".

Así lo ha indicado este viernes por la tarde en declaraciones a los medios de comunicación, acompañado por su abogado, Ignacio Gally, después de que la Policía Nacional lo haya detenido esta mañana por supuesta corrupción.

Fuentes de la defensa del representante empresarial citadas por 'Información' han señalado que a Baño se le imputan los delitos de fraude de subvenciones y falsedad. El citado medio apunta que el siguiente paso será prestar declaración ante el juzgado de Alicante que lleva la causa y personarse en ella para conocer los hechos una vez que se levante el secreto de sumario.

Los policías también han practicado varios registros en instalaciones de Facpyme. El operativo, dirigido por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), parte de una directriz de la Fiscalía Anticorrupción, que abrió la investigación a raíz de una denuncia relacionada con el programa de los bonos comercio de los años 2022 y 2023 en una veintena de municipios de la provincia.

"Hemos facilitado, colaborado con la justicia y ya está. Gracias a todos", ha asegurado Baño ante los periodistas que lo han esperado a su salida de la Comisaría Provincial de Alicante.