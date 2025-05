Carlos Fabra y Debón mantienen su inocencia y la fiscal insiste en que el pago de 360.000€ responde a una "comisión"

CASTELLÓ 21 May. (EUROPA PRESS) - -

El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y el expiloto de motociclismo Álex Debón han mantenido hoy que son inocentes. Por su parte, la fiscal ha insistido durante la exposición de su informe en que el pago de 360.000 euros que hizo Debón a Fabra responde a una "comisión", ya que -según ha dicho- "lo de que es un préstamo no se sostiene por ningúna parte".

Así, en la última sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Castellón en el que Carlos Fabra está acusado junto a Álex Debón de un delito de cohecho por transferir el segundo 360.000 euros al primero en "contrapartida", según la fiscal, a los contratos de patrocinio que firmaron ambos y por los que Aerocas pagó al expiloto 3.653.000 euros entre los años 2009 y 2014, el expresidente de la Diputación, en el último turno de palabra, ha agradecido al jurado la atención prestada en este "tedioso" juicio, y ha manifestado que es "inocente" de lo que se le acusa.

Por su parte, Álex Debón ha agradecido también la labor del jurado y ha pedido la libre absolución porque -según ha dicho- cree que ha quedado acreditado que él y Fabra no han cometido ningún delito.

Durante su intervención, la representante del ministerio público ha afirmado que no se sostiene la teoría de un préstamo, "puesto que no se entiende que se entregue el dinero sin pedir garantías en el documento firmado a no ser que te importe poco ese dinero", ha dicho. Así mismo, ha señalado que el documento con el que Debón justifica a Hacienda dos de las transferencias a Fabra es "muy extraño" porque "no contempla la primera transferencia que le hizo".

La fiscal ha cuestionado que sea verdad que el dinero entregado fuese para gastos jurídicos, puesto que -ha indicado- tan solo se ha destinado a este fin 20.000 euros y el resto, "a gastos de vivir del señor Fabra".

"TENÍA QUE CUBRIRSE LAS ESPALDAS"

La representante del ministerio público, que ha aclarado que "aquí no se tiene manía a los acusados", ha destacado que el pago de Debón a Fabra se produce entre 2010 y 2013 mediante diversas cantidades que no se han devuelto y, según ha dicho, Debón reclamó en los juzgados el dinero que le debía Fabra "porque tenía que cubrirse las espaldas y justificar que es un préstamo". La fiscal ha solicitado un veredicto de culpabilidad para los acusados.

Por su parte, la abogada de Aerocas ha explicado que los contratos con los que Aerocas patrocinó a Debón "ya estaban decididos y dos de ellos firmados y ejecutados antes de llegar al Consejo de Administración". Según ha subrayado, ha quedado probado que en la negociación de los contratos participó Carlos Fabra, el cual "tenía condición de autoridad".

La letrada, que también ha solicitado un veredicto de culpabilidad, ha asegurado que el dinero que recibió Fabra de Debón "es como contrapartida a la suscripción de los contratos de patrocinio de Aerocas porque Fabra decidió que el aeropuerto patrocinara a Debón, negoció los contratos, firmó todas las facturas y órdenes de pago y no hubo contrato de préstamo ni de opción de compra". "Dieron cobertura legal a las transferencias", ha añadido.

Según ha manifestado, "vistieron el santo para dar una apariencia de realidad que no es tal". "Fabra y Debón simularon un contrato de préstamo para vestir su ilegal actuación", ha resaltado la abogada, quien ha reclamado que los 360.000 euros que dio Debón a Fabra vuelvan al aeropuerto como parte perjudicada, "puesto que esa parte de dinero del patrocinio no fue destinada a su fin".

El abogado que defiende a Carlos Fabra ha pedido al jurado un veredicto de no culpabilidad y, dirigiéndose a sus miembros, ha significado respecto a su patrocinado que "les puede gustar más o menos el personaje, pero la cuestión es si ha cometido el delito del que se le acusa".

Según ha asegurado respecto a los contratos de patrocinio de Aerocas, "Fabra era un consejero más y no podía decidir nada, puesto que los contratos los firmaba él pero con otra persona, ya que la firma era mancomunada, y posteriormente tenían que ratificarse, que significa lo mismo que aprobarse, por parte del Consejo de Administración". También ha añadido que Fabra no era autoridad como presidente de Aerocas.

"EL PADRINO"

"Ustedes seguro que han pensado que Fabra era como 'El padrino' y que tenía a todos los consejeros en un puño y votaban lo que él quería, pero esto no es verdad", ha apuntado el letrado a los miembros del jurado.

Finalmente, el letrado de Álex Debón ha manifestado que no hay causa que justifique que el expiloto tenga que pagar ninguna mordida a Fabra, porque -ha destacado- "sin la intervención de Fabra se hubiese firmado igual el contrato de patrocinio de Aerocas, ya que Debón se lo merecía". "Yo no tengo la culpa de que no entiendan por qué Debón le hizo un préstamo a Fabra", ha añadido.

La defensa de Debón ha incidido en que las transferencias de Debón a Fabra se hacen "con luz y taquígrafos". "Estos señores -en referencia a los acusados- serán lo que sean, pero no son idiotas, y si hubiese sido un pago de una mordida, se hubiera hecho en efectivo y ese dinero no lo encuentra ni el tato", ha agregado.

El abogado, por otra parte y ante la petición de la letrada de Aerocas de que se devuelva al aeropuerto los 360.000 euros, considera que no hay que devolver nada porque -ha afirmado- el contrato se cumplió, y ha advertido al jurado que, si emite un veredicto de culpabilidad, el dinero lo tendría que pagar Debón "porque Fabra no lo va a pagar".

El magistrado-presidente ha anunciado que mañana entregará a los miembros del jurado el objeto del veredicto para que comiencen a deliberar.