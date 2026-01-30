Carme Teatre, la Fundación SGAE y la Aveet presentan 'El Búho', de Rafa Segura

Rafa Segura - REMITIDA CARME TEATRE

VALÈNCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Carme Teatre, la Fundación SGAE y la Associació Valenciana d'Escriptores i Escriptors Teatrals (Aveet) presentan 'El Búho', de Rafa Segura, texto ganador de la X Convocatoria de Autoría en Ultramar. El acto de presentación tendrá lugar el miércoles 4 de febrero, a las 18.00 horas, en la Sala SGAE Centre Cultural en València.

La obra, impulsada desde la sala Carme Teatre en colaboración con la Fundación SGAE, Aveet y el Institut Valencià de Cultura (IVC), se sitúa en el contexto de la Guerra Civil española y "recupera la historia real de la compañía de teatro universitario 'El Búho'", escrito por Rafa Segura, actor, director y dramaturgo.

El texto de Rafa Segura se sitúa en el contexto de la Guerra Civil y recupera la "historia real" de la compañía de teatro universitario 'El Búho', fundada en 1934 inspirada por La Barraca y vinculada a las Misiones Pedagógicas y a las primeras experiencias de teatro de agitación cultural en el ámbito republicano, según ha informado la organización en un comunicado.

Esta edición da continuidad al proyecto de apoyo a la autoría teatral iniciado por la sala Ultramar y mantenido por Carme Teatre, "un proceso basado en el acompañamiento a la escritura mediante tutorías profesionales y que culmina con la publicación del texto para prolongar la vida de los procesos de autoría más allá del periodo de residencia".

A través de un dispositivo dramatúrgico que combina teatro de repertorio, teatro revolucionario y teatro de títeres, la obra reconstruye "un episodio poco conocido de la escena republicana y reflexiona sobre el papel del arte y la cultura en tiempos de conflicto".

El proyecto fue seleccionado por un jurado integrado por Aurelio Delgado, director de Carme Teatre; Juan Luis Mira, dramaturgo y miembro del Consejo Territorial de SGAE de la Comunidad Valenciana; y Ruth Sancho, en representación de la AVEET, junto a Mertxe Aguilar, fundadora de la sala Ultramar.

El proceso de escritura ha contado con la tutoría del dramaturgo y director Jaume Policarpo, fundador de Bambalina Teatre Practicable, quien firma también el prólogo de la edición. El volumen se publica en valenciano y castellano dentro de la colección 'Quaderns de Bitàcola de Carme Teatre Edicions'.

Desde la organización señalan que la Convocatòria d'Autoria a Ultramar se ha consolidado "como uno de los proyectos de apoyo a la dramaturgia valenciana de mayor continuidad en la ciudad, manteniendo activo un espacio de acompañamiento a la escritura teatral que pone el foco en el proceso creativo y en la construcción de memoria colectiva entorno a la autoría".

El acto de presentación contará con la participación de Rafa Segura, autor del texto; Jaume Policarpo, tutor del proyecto y autor del prólogo; Aurelio Delgado y Raúl Lago, en representación de Carme Teatre; Isabel Martí, presidenta de la Aveet; y un representante de la Fundación SGAE, cuya intervención se confirmará próximamente.