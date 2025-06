Carmen Calvo afirma que el feminismo jurídico es el que está construyendo y desarrollando la democracia

CASTELLÓ 13 Jun. (EUROPA PRESS) - -

La presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este viernes que el feminismo jurídico "es el que está construyendo y desarrollando la democracia y el modelo constitucional", durante su participación en el curso 'Las madres de la Constitución Española: construyendo la democracia' de la Universitat d'Estiu de l'UJI.

La evolución de la legislación en materia de igualdad ha sido la temática central de la segunda jornada de este curso organizado por la Universitat Jaume I, y que ha iniciado Carmen Calvo.

En el marco de la Universitat d'Estiu que se celebra en Benicàssim, Calvo ha señalado en su ponencia 'La influencia de la teoría feminista en las instituciones del Estado' que "sin la parte jurídica, la política no avanza y la social no se consolida", en referencia a los avances conseguidos en materia de igualdad durante los últimos años. No obstante, la presidenta del Consejo de Estado ha expresado que "la transformación del espacio que se ha heredado en el que se ha excluido a las mujeres a lo largo de la historia es lenta y no ha hecho más que empezar".

En este sentido, Calvo ha querido poner sobre la mesa "la resistencia del patriarcado al avance de la igualdad entre hombres y mujeres", y ha apuntado que todas las leyes de igualdad en España han sido constitucionalizadas mediante sentencias. Durante su intervención, la política ha explicado que ha habido una primera parte de lucha feminista para implementar la igualdad en el ordenamiento jurídico y ahora "toca iniciar una segunda parte, más cualitativa en la cual se tendrá que negociar una nueva estructura social donde se desarrollan las relaciones personales y las laborales".

La presidenta del Consejo de Estado ha señalado que "cincuenta años de Constitución bien merecen hacer un análisis de lo que se ha hecho en el ámbito jurídico sobre temáticas de igualdad", al tiempo que ha incidido en que "en 2028, al cumplirse el 50 aniversario de la Constitución, se tendrá que hacer una reforma donde la igualdad entre hombres y mujeres sea el principio rector de todo el modelo".

MESA REDONDA

La jornada ha continuado con la mesa redonda 'La influencia del feminismo en las leyes de igualdad del siglo XXI', moderada por Ana Marrades Puig, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universitat de València, en la que han participado Esperanza Bosch i Fiol, profesora titular de Psicología Social de la Universitat de les Illes Balears, quien ha hablado sobre la Ley orgánica contra la violencia de género.

También han intervenido Gemma Fabregat Monfort, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de València, quien ha realizado su intervención sobre Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; Arantza Campos Rubio, profesora titular de Filosofía del Derecho, de la Universidad del País Vasco, que ha centrado su intervención en la Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada; y Paloma Durán y Lalaguna, catedrática de Filosofía del Derecho de la Universitat Jaume I y consultora del Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación (UNITAR) que ha disertado sobre la Agenda internacional Pekín +30.

Durante sus intervenciones, las participantes en la mesa redonda han expuesto que todavía se tiene que avanzar más en materia de igualdad y han expresado diferentes conclusiones. Por su parte, Arantza Campos ha puesto sobre la mesa "la falta de rigor y de calidad legislativa de la Ley orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada". Por su parte, Gemma Fabregat ha apuntado que "las empresas creen que la igualdad es simplemente un papelito", y Esperanza Bosch ha manifestado que "el mayor de los riesgos es la corriente negacionista sobre la violencia de género".

Los coordinadores del curso, Asunción Ventura y Santiago García Campá, lo han clausurado acompañados de la vicerrectora de Cultura, Lenguas y Sociedad, Carmen Lázaro, y la vicerrectora de Responsabilidad Social, Políticas Inclusivas e Igualdad, Elsa González.