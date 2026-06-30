Carmen Calvo, Horacio Silva y Manuela Ballester, entre los nuevos 'fichajes' de los fondos contemporáneos del MuBAV

Museu de Belles Arts de València Presentación donaciones primer semestre 2026 El director del Museo de Bellas Artes, Pablo González Tornel, junto a los artistas Horacio Silva y Carmen Calvo. - MIGUEL LORENZO

VALÈNCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de València (MuBAV) continuá completando su colección de arte contemporáneo con la incorporación de siete piezas donadas de cinco artistas, entre los que se encuentran los valencianos Carmen Calvo, Horacio Silva, Manuela Ballester, Antonio Ballester Vilaseca, además de otros nombres como el del andaluz Guillermo Pérez Villalta.

Las obras, que abarcan un arco cronológico que va desde 1937 a 2010, han sido donadas al MuBAV por los propios artistas, en el caso de Carmen Calvo, Horacio Silva y Guillermo Pérez Villalta; por Ana Rosa Ballester, hija del escultor Antonio Ballester Vilaseca, y por un coleccionista particular, por lo que se refiere a la obra de Manuela Ballester.

Estas siete piezas se han presentado este martes en la sede del museo de la mano de su director, Pablo González Tornel, y en compañía de los artistas Carmen Calvo y Horacio Silva, quienes han agradecido que contaran con sus creaciones para formar parte de la colección del museo y han definido el San Pío V como su "segunda casa" y el centro que les ha acompañado durante "toda" su vida.

González Tornel ha puesto en relieve que esta incorporación es "el resultado del acto de generosidad de los propios artistas que han decidido donar de manera altruista estas piezas al Museo Bellas Artes de València o de descendientes o coleccionistas particulares".

Así, ha indicado que estas donaciones tienen "su sentido en este año" ya que a principios de año se llevó a cabo la exposición 'Tiempos modernos', que propone una revisión crítica de la colección de pintura española contemporánea del museo, centrada en el periodo comprendido entre las décadas de 1940 y 1970.

"Durante mucho tiempo se ha ignorado completamente, de facto, que el Museo de Bellas Artes de València posee una colección de arte del siglo XX y eso es algo que, le guste a uno más, comulgue más o menos con las directrices, existe", ha aseverado el director.

"CUIDAR, LIMAR E INTENTAR COMPLETAR" LA COLECCIÓN

En este sentido, ha manifestado: "Uno no puede negar que en la colección está el Equipo Crónica, no puede negar que está (Rafael) Armengol y no puede negar que está (José María) Yturralde".

"El hecho de que, a partir de la creación de IVAM, se haya visto orillada esta colección, no significa que no esté ahí y que no se tenga que cuidar, limar e intentar completar en la medida de lo posible", ha reivindicado.

El director del museo ha explicado que la colección contemporánea está "fundamentalmente centrada en artistas valencianos del último franquismo y la democracia, aunque hay también artistas de otras geografías españolas", y ha apuntado que sus obras ayudan a entender que las artes no sufrieron una censura en 1936 "y ya nunca volvió a pasar nada", sino que continuaron pese a ello.

Asimismo, ha afirmado que gracias al contacto personal con artistas y coleccionistas que creen en "la misión y el valor" del museo se da la posibilidad que sus obras puedan incorporarse a la muestra de 'Tiempos modernos' y completarla.

Preguntado por los planes que tiene el museo para las nuevas obras donadas, Pablo González Tornel ha indicado que se va a intentar que la exposición de 'Tiempos modernos' "circule por otras sedes y que lo haga ya con las nuevas incorporaciones de manera que podamos completar este panorama del arte valenciano contemporáneo".

Asimismo, ha destacado que el Bellas Artes tiene "un problema de espacio fundamental" y que está "a la espera de la ampliación del museo, que debe expandirlo, sobre todo, en la franja que queda entre el edificio actual y los Jardines de Viveros, que confiemos en que pueda ser uno de mis legados".

NUEVO ESPACIO DEDICADO AL ARTE CONTEMPORÁNEO

Respecto a si, con la expansión del museo, se plantea dedicar un espacio a la colección contemporánea, el director ha señalado que "en un principio" la idea es que el edificio del Bellas Artes esté dedicado a los "'Old Masters'", es decir, "al nacimiento del gótico, renacimiento y barroco hasta Goya"; el edificio Pérez Castiel "al periodo del siglo XIX hasta la Guerra Civil" y que el arte contemporáneo "se desplace al nuevo espacio".

"Siempre pensando que las museografías no son las mismas", ha aclarado el director, quien ha explicado que, "cuando uno se plantea cómo explicar el 'Old Masters', de la Edad Media a Goya, se siente en la obligación de hacer que la cronología sea asumido como un concepto, se construye siempre por cronología y geografía de manera natural como si fuera un libro de historia".

Sin embargo, ha incidido en que, en el caso del siglo XIX y XX, se está intentando hacer "un esfuerzo por pasar de esas cronologías y geografías a temas más de concepto" y que tengan en cuenta las nuevas narrativas que surgen a partir de "la eclosión del feminismo" o "la eclosión de los movimientos 'queer'" que los artistas contemporáneos abrazan.

"Esa narrativa del siglo XX, lógicamente, también va a tener que pensarse cuando tengamos el espacio porque, ni puede ser la cronológica ni puede ser la pintura de los géneros, sino que tiene que ser la suya porque se merece que la pensemos desde ella y no desde un museo histórico", ha insistido.

OBRAS RECIBIDAS

Guillermo Pérez Villalta (Tarifa, 1948) es un pintor, escultor, grabador y diseñador español, y uno de los pintores más representativos del posmodernismo en España.

Por voluntad del propio artista, el MuBAV ha recibido dos obras suyas: 'Paisaje-Conversación con alegoría', temple vinílico sobre lienzo (142 x 142 cm) realizado en 2010, y 'La Playa de Levante desde Monkili', acrílico sobre lienzo (35 x 27 cm) firmado en 1976.

Carmen Calvo (València, 1950), Premio Nacional de Artes Plásticas en el año 2013, ha donado dos obras representativas de su producción más característica: 'Draperies', técnica mixta a base de tela, lienzo, pintura y terracota (150 x 190 cm), realizada en 1992, y 'Como un cadáver', obra del año 2000 realizada con collage y fotografía (210 x 80 x 4 cm).

Por su parte, Horacio Silva (València, 1950), pintor cuya obra ha experimentado una notable evolución artística a lo largo de los años, ha donado al museo 'Las cuatro estaciones', un acrílico sobre tela (190 x 250 cm) firmado y fechado en 2003, obra de color austero con gamas de tonos fríos predominando generalmente las tonalidades grises con incisiones, elaboraciones y líneas de color azul que generan profundidad y movimiento.

Especial mención hay que hacer de la obra del escultor Antonio Ballester Vilaseca (1910-2001), 'Los vencedores de Brihuega', relieve en cemento policromado (115 x 142 x 40,5 cm) realizado en 1937 que el artista valenciano presentó en el Pabellón de España en la Exposición Internacional de París de ese año, y que ha sido donado al Museo de Bellas Artes por su hija, Ana Rosa Ballester. Esta donación incluye además el archivo documental y fotográfico personal del escultor.

Finalmente, gracias a la generosidad de un coleccionista particular, ha ingresado en el Museo 'El guerrillero muerto', una estampa al linóleo (534 x 640 mm) de la artista Manuela Ballester Vilaseca (1908-1994), obra de fuertes contrastes en blanco y negro, firmada y fechada en 1974 durante su etapa de exilio en Berlín en la que se muestra el duro recuerdo de la Guerra Civil española que marcó tanto a la artista como a su marido Josep Renau.