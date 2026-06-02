Carrasco afirma que las playas de Castelló cuentan este verano con más limpieza y más seguridad

Presentación de los servicios de playa - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 2 Jun. (EUROPA PRESS) - -

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha presidido esta mañana la presentación de los servicios de playa de Castellón para este verano 2026. Según ha indicado, las playas cuentan este verano con más limpieza y más seguridad.

Carrasco ha insistido en que "Castellón cuenta con unas de las mejores playas de España, a lo largo de más de 4 kilómetros de arena fina y agua cristalina. "Nuestras playas son las favoritas para aquellos que quieren disfrutar tanto del baño como de la práctica del deporte, del ocio y la gastronomía en alguno de sus chiringuitos. Y también de los que les gusta disfrutar de la naturaleza", ha dicho.

La alcaldesa de Castellón ha recordado que este año hay un pleno de Banderas Azules, recuperando la que el Serradal perdió en 2020, y que este verano las playas cuentan con más limpieza, más seguridad, son más accesibles para todas y para todos, "para que en Castellón lo mejor sea 'vivir lo auténtico', como reza nuestra marca turística".

Como novedades, Begoña Carrasco ha resaltado las 7 torres/casetas de socorrismo, al estilo de las playas de California; así como "el nuevo dron de rescate que permite lanzar chalecos salvavidas en caso de ser necesario, con el que contarán las playas en la época de mayor afluencia, en los meses de julio y agosto, para reforzar aún más su seguridad. "También redoblamos la seguridad con más vehículos como las motos de agua de rescate que pasan de 1 a 2 unidades, o el nuevo vehículo 'buggy', con más prestaciones, y que reduce el tiempo de respuesta en caso de emergencia. Porque en esto casos cada segundo cuenta", ha añadido.

LIMPIEZA

El concejal de Infraestructuras, Sergio Toledo, también ha sido el encargado de apuntar algunos datos sobre el dispositivo de limpieza con un dotación específica de 16 medios móviles especializados y más de 16.500 horas anuales de servicio ordinario, "un servicio que incorpora medios humanos y materiales dimensionados por temporadas y por tipología de trabajo, con una programación diferenciada para limpieza manual, limpieza mecánica, vaciado de papeleras, retirada de residuos y servicios especiales vinculados al litoral".

En el apartado de medios materiales, se incorporan 5 vehículos dedicados expresamente a las necesidades operativas de playa - 2 vehículos pick up, uno de ellos eléctrico; 2 tractores con pala y un camión ampliroll y grúa-.

Toledo ha recordado que la limpieza se adapta a particularidades ambientales de cada tramo costero. En Playa del Serradal, por ejemplo, la documentación recoge restricciones expresas por protección dunar y por el periodo de nidificación del chorlitejo patinegro, "lo que obliga a reforzar la limpieza manual y limitar la entrada de maquinaria en determinados periodos", ha apuntado.

Sergio Toledo ha apuntado también algunos detalles respecto al nuevo mobiliario urbano, financiado con fondos europeos Next Generation EU, que ha contado con una inversión de más de 506.000 euros, instalado en las playas de la capital y repartido en hasta 6 plazas o 'medialunas' que van desde el camino de la Plana al camí de la Ratlla, recorriendo las playas del Gurugú y el Serradal; y la remodelada avenida Ferrandis Salvador, que ha contado también con una inversión de cerca de 4 millones de euros.

Toledo ha indicado que la tipología y diseño del mobiliario previsto es diferente para cada una de las plazas con el objeto de su singularización y facilitar su identificación como punto de encuentro. Asi, está la plaza 'Veleros', con bancos en forma de velero y toldos como velas triangulares; la plaza 'Illes Columbretes', cuyo pavimento y mobiliario representa el relieve de las islas que forman el archipiélago Illes Columbretes, con diferentes módulos piramidales de distintas dimensiones y alturas, albergando jardineras en el centro de las mismas.

La plaza de las 'Mareas' cuenta con hasta 26 bancos, jardineras y toldos, además de cargadores con paneles fotovoltaicos; la plaza de las 'Olas' cuenta con bancos circulares de 230 centímetros de diámetro con asientos de madera y jardinera interior como elemento más distintivo; y la plaza 'Mirador al mar' está diseñada a modo de un anfiteatro para disponer de mobiliario en forma de grada a diferentes alturas, albergando jardineras en el centro de las misma, gracias a diferentes módulos.

Sergio Toledo, se ha referido al sexto espacio el acceso a la playa accesible, con acceso de uso restringido para los vehículos de transporte colectivo de las personas usuarias de la playa accesible.

Finalmente, el edil también ha recordado que "se ha procedido a la modernización y renovación del equipamiento de las duchas en las playas del Gurugú y Serradal con 26 unidades del modelo Surf, con diseño singular que facilita el reconocimiento y ubicación de cada una de las playas".

MÁS ZONAS DE SOMBRA

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha comentado por su parte que este año se han incorporado nuevas zonas de toldado adaptadas para personas con discapacidad. "Tendremos un año más flexipasarelas en las tres playas, sillas anfibias y una oruga eléctrica que facilitará el acceso a la arena y al entorno litoral a personas con movilidad reducida y usuarios de silla de ruedas", ha explicado. Asimismo, ha recordado que "la zona accesible de la playa del Pinar estará operativa a partir del 20 de junio debido a los trabajos de traslado de arena que está ejecutando Costas".

Respecto a los servicios, la concejal ha explicado que "las tres playas de Castellón dispondrán de casetas multifuncionales que ofrecerán un Punto de Información Turística, tres Bibliotecas de Verano con prensa diaria y libros para todos los públicos, y tres Puntos Bebé destinados a la lactancia, alimentación y cuidado de menores de hasta 24 meses". Estos espacios estarán abiertos todos los días de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Por su parte, el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha presentado el dispositivo especial de playas para esta temporada estival, en el que participan Policía Local, servicio de socorrismo y Bomberos con el objetivo de garantizar la seguridad en todo el litoral.

En relación con la Policía Local, Ortolá ha señalado que se contará con presencia permanente de agentes en la caseta ubicada en la playa del Gurugú, en horario de mañana y tarde, además de una patrulla operativa continua con buggy policial. En total, "seis efectivos estarán dedicados exclusivamente a labores de vigilancia, prevención y control en las playas", ha indicado. El dispositivo de seguridad contará además con el apoyo de las patrullas de tráfico y la unidad de atestados cuando sea necesario.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

El dispositivo comenzará a implantarse de forma estable a partir del 20 de junio, coincidiendo con la finalización del curso escolar, sin perjuicio del servicio especial ya previsto este fin de semana con motivo del Festival del Viento.

Como novedad, ha destacado que se pondrá en marcha un sistema de pulseras identificativas para menores, que permitirán incluir un teléfono de contacto de sus responsables para facilitar su localización en caso de extravío. Estas pulseras estarán disponibles a través de los agentes de Policía Local, agentes de movilidad y en la caseta del Gurugú en horario de 11.00 a 19.00 horas, con una previsión de 5.000 unidades para esta campaña.

En cuanto al servicio de socorrismo, Ortolá ha indicado que el dispositivo permanecerá operativo hasta el 30 de septiembre en horario de 11.00 a 20.00 horas. Asimismo, ha subrayado que "se han renovado las instalaciones del servicio con cuatro postas sanitarias situadas en el Planetario, playa del Pinar, Gurugú y Serradal", y ha destacado el refuerzo de la vigilancia con siete torres de observación distribuidas entre las playas del Pinar, Gurugú y Serradal.