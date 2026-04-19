Carrasco exige al Ministerio el fin de los recortes en la vigilancia de la reserva marina de Columbretes

Carrasco remite una carta al Ministerio para exigir el fin de los recortes en la vigilancia de la reserva marina de Columbretes - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha remitido una carta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, "para exigir la reversión de los recortes de personal en la reserva marina de las Islas Columbretes, que está bajo su competencia".

De esta manera, la primera edil ha solicitado en la misiva al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ante la "ausencia de respuesta" y "en unánime acuerdo del conjunto de los partidos políticos que integran la corporación municipal", una reunión de trabajo para trasladarle personalmente la problemática que supone el "injustificado" recorte de personal y falta de encargo a la empresa pública Tragsatec en Columbretes, según ha informado el consistorio en un comunicado.

"El objetivo es garantizar la más adecuada protección de tan valioso patrimonio medioambiental que, a su vez, es un recurso turístico y educativo de primer orden para nuestra ciudad", ha subrayado. Igualmente, Carrasco también ha recordado que, en septiembre de 2025, se remitió al Ministerio "una declaración institucional aprobada por unanimidad del Pleno".

En ella, se instaba a "revertir el desmantelamiento" del sistema de vigilancia presencial de la Reserva Natural Marina de las Islas Columbretes, situada en el término municipal de la ciudad de Castelló, que depende del Gobierno de España y que es el segundo y mayor espacio de estas características en territorio nacional, comprendido en un área terrestre-marítima de 5.543 hectáreas.

Además, hace hincapié en "la preocupación ante esta falta de vigilancia permanente no deja de crecer desde todas las instancias, tanto institucionales como sociales".

"Tal y como se han hecho recientemente eco los medios de comunicación hemos conocido que en los últimos 45 días, 30 de ellos no han tenido ningún tipo de protección directa ante la falta de recursos humanos destinados en el archipiélago por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación", ha lamentado.

Igualmente, ha apuntado que estos recortes han sido "especialmente sensibles" en épocas como la pasada Semana Santa, en las que "se agrava todavía más la situación de desamparo ya que se suman a los recortes los periodos vacacionales del personal y hace que, prácticamente, dos de cada tres días, la reserva marina esté totalmente desprotegida".

PESCADORES FURTIVOS

"Esto irá a peor con la llegada del verano y las vacaciones estivales, que son precisamente cuando más visitantes suelen tener nuestras islas", ha remarcado y ha añadido que "el mayor tesoro natural de Castelló es frecuentado ya por pescadores furtivos, y el abandono por parte del Gobierno de España pone en peligro toda su biodiversidad, lo que incluye la de las propias islas y su Parque Natural, ya que ambos ecosistemas, el marino y terrestre, están estrechamente interconectados".

La primera edil ha criticado también que el Gobierno central "tiene el triste honor de ser el primero en la historia que ha recortado a la mitad la vigilancia en nuestras Islas Columbretes, lo que ha permitido la pesca furtiva y el deterioro de uno de los lugares con más biodiversidad de nuestro Mar Mediterráneo y su entorno".

"Desde el PSOE incluso se ha votado en contra de revertir estos recortes en instancias como el Senado, con la ayuda de representantes políticos castellonenses, algo que es totalmente injustificable", ha agregado.

Con todo, ha resaltado que "en la defensa del patrimonio natural de la ciudad no deben existir colores políticos y sí la apuesta por el entendimiento y buscar soluciones inmediatas a esta amenaza". "Una unidad que ya demostramos también con la aprobación de diferentes declaraciones institucionales en contra de estos recortes y en defensa del valor ecológico de nuestras islas", ha indicado.

Además, ha recordado que, "desde hace meses, este espacio marino de nuestras islas sufre las consecuencias de un recorte que deja 15 días al mes sin ningún tipo de control las aguas de las Columbretes".

Hasta el pasado verano, había un equipo compuesto por dos equipos de cuatro guardas que se alternaban cada quince días, lo que cubría las 24 horas del día durante todo el año. Actualmente, esta plantilla se ha recortado a la mitad, con lo que se queda sin vigilancia uno de los dos turnos.

REFUERZO POR PARTE DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Por el contrario, Carrasco ha querido hacer hincapié y agradecer que la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, dirigida por el conseller, Vicente Martínez Mus, "ha reforzado desde el pasado mes de agosto los servicios que presta en les Columbretes, para intentar paliar esta desprotección que sufren las islas".

Así, se han invertido cerca de 500.000 euros y se han incorporado una tercera persona que reforzará las labores de vigilancia, así como la atención a visitantes y mantenimiento del espacio natural protegido".