Las carreteras CV 500 y 401 reabren con normalidad tras el incendio en El Saler

Limpieza en El Saler tras el incendio - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras CV 500 y 401 han reabierto este lunes al tráfico con "total normalidad" tras el incendio que se declaró el pasado jueves en la Devesa de El Saler, y que quedó controlado el sábado por la tarde. La Policía Local de València ha confirmado que los accesos a la zona han reabierto sin problemas y la circulación es fluida, según ha informado el Ayuntamiento de València en un comunicado.

No obstante, permanecerán cerrados los viales y los aparcamientos de la avenida de la Gola Pujol desde la Torre 1 hasta la rotonda del restaurante Duna así como el Camí Vell de la Devesa, el Tallafoc de la Rambla, el Tallafoc dels Ferros y el Tallafoc de la Calle, mientras se llevan a cabo las tareas de extinción por parte de los bomberos y los servicios de Emergencia.

"Según nos confirma la Policía Local, en la mañana de este lunes, el tráfico ha sido reabierto con total normalidad en las carreteras CV 500 y 401 que permiten el acceso a El Saler", ha señalado el concejal de Emergencias, Juan Carlos Caballero, quien ha añadido que la reapertura "ha permitido que ya se pueda acceder por estas vías que dan servicios a las pedanías de El Saler, Palmar y Perellonet", por lo que ya no se tendrá que acceder a la zona desde Sueca.

Caballero ha vuelto a poner de relieve "la responsabilidad, paciencia y colaboración de los vecinos de la zona". Además, se ha reabierto también el acceso a las playas, a los locales de hostelería de la playa y sus zonas de aparcamiento.

LABORES DE EXTINCIÓN

Tres unidades de Bomberos València y la unidad de drones de la Policía Local "mantienen las labores de extinción del incendio y vigilan los accesos para mantener la seguridad y permitir los trabajos llevados a cabo por los bomberos".

A este respecto, el Ayuntamiento de València ha avanzado en las tareas de limpieza de la zona de la Devesa, lo que ha servido para "retirar la pinocha del vial interior hacia la playa de El Saler". Asimismo, el Servicio de Recogida de Residuos también ha retirado los residuos plásticos de la zona cero del incendio por petición de los bomberos.