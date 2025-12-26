La Casa Museo Benlliure muestra por primera vez al público tras su restauración el 'Retrato de Rafael Pastor' - PACO ALCANTARA

VALÈNCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Casa Museo Benlliure de València suma a su exposición permanente el 'Retrato de Rafael Pastor González', obra del pintor valenciano José Benlliure Gil y valorada en 9.000 euros que se expone por primera al público tras su reciente restauración.

El cuadro --donado en junio de 2024 por Carmen Gemma Pastor Estevan al Ayuntamiento-- muestra una figura de tres cuartos que presenta al protagonista en actitud relajada, sentado en un sillón de cuero, ligeramente ladeado, mirando hacia el espectador y fumando un cigarro.

La pintura fue realizada en 1909, fecha que se deduce de la dedicatoria existente en el ángulo superior derecho: "A Rafael Pastor, su amigo José Benlliure. 1909". El cuadro puede relacionarse con otros retratos burgueses realizados de encargo por José Benlliure a comienzos del siglo XX, como el Retrato del fotógrafo Valentín Pla, fechado en 1904 e igualmente conservado en la Casa Museo Benlliure. Aunque de ejecución menos vibrante, la obra añade, sin duda, un nuevo atractivo al museo municipal, explica el consistorio en un comunicado.

"PROTAGONISTA" DE LA HISTORIA DE LA CIUDAD

"Con la adquisición y la restauración del Retrato de Rafael Pastor González, reforzamos la colección de retratos de la Casa Museo Benlliure, centrada, salvo alguna notable excepción, en el entorno familiar del propio artista, lo que permite, además, ilustrar un período de la historia de nuestra ciudad a través de uno de sus protagonistas", ha manifestado el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno.

Médico y rector de la Universitat de València Rafael Pastor González fue un médico, catedrático de medicina y rector de la Universitat de València entre los años 1916 y 1927. Hombre culto, estuvo particularmente bien relacionado con compañeros del mundo académico y con lo más granado del ambiente artístico local y llegó a reunir una pequeña colección de cuadros de pintores de la talla de José Benlliure, Luis Beut o Enrique Saborit, entre otros.

La relación de Rafael Pastor con José Benlliure está documentada a través de las cartas que se conservan en el archivo de la Casa Museo Benlliure desde 1908, aunque al parecer ésta debió iniciarse a finales del siglo XIX.

El trato entre ambos se intensificó durante el período de su rectorado, a partir de 1916, durante el cual se llevaron a cabo en los claustros de la Universidad las exposiciones de "La Juventud Artística Valenciana", cuyo comité directivo estaba precisamente encabezado por José Benlliure y por Joaquín Sorolla.