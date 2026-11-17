Feria Trovam - CLAUDIA MARCONELL/TROVAM

CASTELLÓ 17 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La decimocuarta edición de la Fira Valenciana de la Música Trovam se cerró el pasado sábado en Castelló con una serie de conciertos en el Auditorio, el Teatro Principal, La Bohemia y El Terra. Las actuaciones, protagonizadas por bandas como Depresión Sonora, Perfecto Miserable, VVV [Trippin'You], Toundra, Noelia Llorens 'Titana', Anna Ferrer, Rebrote y La 126, contaron con una nutrida presencia de público. De esta manera, el Trovam ha sumado casi 10.000 asistentes durante su celebración y ha hecho de Castelló el epicentro de la actividad musical durante el fin de semana.

En esta línea, Beatriz Traver, directora adjunta de Música y Cultura Popular del Institut Valencià de Cultura (IVC), ha destacado la función de la Fira como "escaparate de lo más nuevo de nuestra música". Por otro lado, ha remarcado su "papel estructural en la industria musical valenciana" al ser, también, "punto de encuentro para todos los agentes del sector, que les permite compartir, darse apoyo y crear nuevas sinergias, tanto dentro como fuera del territorio valenciano".

Las actuaciones del sábado pasado sirvieron para que la Fira culminara una programación artística formada por 46 espectáculos donde las protagonistas han sido las formaciones valencianas. Así, se deben destacar los directos de Pep Gimeno 'Botifarra' con el preestreno del espectáculo El Poble Mana; Sandra Monfort con una nueva representación de Terra de Guapes; La Xica y Quinto, representantes de la nueva música urbana; Abraxas y Hugo Mas con su reflexión electrónica sobre La Revolución del Petróleo (Alcoy, 1873); y Arre-A.K., que presentaron el disco Kinkis de Bankal.

También se debe resaltar que intérpretes como Romàntic Dimoni, Momo, Bernal, Sanspok, Nadia Sheikh, Maria Faubel, Tomàs de los Santos, Feliu Ventura y Ramonets, entre otros, tuvieron la oportunidad de estrenar sus nuevos proyectos en Castellón gracias a la Fira.

Además, el Trovam se ha enriquecido con la presencia de solistas y grupos llegados de otras comunidades autónomas. En este sentido, el público acompañó las propuestas de folk de Dulzaro (Castilla y León); la canción popular y el cabaré de Paco Pecado (Cataluña); el pop-rock de Repion (Cantabria); el rock primigenio de La Perra Blanco (Andalucía); el trap de Hofe (País Vasco) y Kiliki (Navarra); la fusión electrónica de Cervatana (Andalucía); y los ritmos jamaicanos de Les Testarudes (Cataluña).

PROGRAMACIÓN PROFESIONAL

La Fira Valenciana de la Música Trovam ya es una cita ineludible para los agentes del sector. Este año, los más de 500 profesionales acreditados han abordado cuestiones capitales como la importancia de las ferias musicales en el desarrollo cultural, social y económico de los territorios; el aprovechamiento y explotación de las canciones ya publicadas; y el ruido que generan los conciertos y las posibles soluciones a aplicar.

Por otro lado, la presencia de socios estratégicos como la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE); la Federación de Música de España Es_Música; la Asociación Profesional de Representantes, Promotores y Mánagers de Cataluña (ARC); la Navarra Music Commission; y la Asociación Gallega de Empresas Musicales (AGEM), ha potenciado el papel catalizador del Trovam en la industria.

Así, se ha difundido el trabajo de entidades como Music By Spain, Girando por Salas, Cartografía de mujeres y disidencias en la industria musical de la Asociación MiM (Mujeres de la Industria Musical); FORMA (Foro de Mánagers), ASVEM (Asociación Valenciana de Empresas de Música), o la feria gallega PALCO.

Finalmente, decenas de estudiantes han participado en el Trovam+, el proyecto formativo de la Fira en colaboración con la Universidad Alfonso X el Sabio. En estas sesiones, los futuros profesionales han asistido a clases magistrales sobre comunicación, el oficio de mánager, la gestión de grandes recintos y el rol de los promotores.

Lo han hecho de la mano de especialistas como Selma Alabau (Hook Management), Alén Ayerdi (Dromedario Records), Aarón Romero (Linaje), Claudia Calvo (Estadio Riyadh Air Metropolitano) y Barnaby Harrod (Mercury Wheels, Live Nation España). Asimismo, el alumnado del Trovam+ siguió Les Converses del Trovam con Varry Brava y La Bien Querida.