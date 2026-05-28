El caso Les Naus vuelve al pleno de Alicante: PSPV y Compromís preguntan a Barcala si se reunió con el promotor

Imagen del pleno de mayo del Ayuntamiento de Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de PSPV y Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, que están en la oposición, han preguntado durante el pleno ordinario de mayo al alcalde Luis Barcala, del PP, si se reunió con el promotor de las viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan y cuyas adjudicaciones está investigando una jueza.

Mientras tanto, desde el equipo de gobierno de Barcala defienden "absoluta transparencia" como "siempre" y ponen el foco en que la ciudadanía quiere saber "qué está haciendo el presidente del Gobierno", Pedro Sánchez, "con el dinero de todos los españoles y de los alicantinos".

Así, el caso Les Naus se ha vuelto a colar en el pleno municipal. Todo ello, después de que, según fuentes conocedoras, el pasado miércoles 20 de mayo, en el juzgado, el promotor, de la mercantil Fraorgi, declarara que se reunió con Barcala y la ahora exedil de Urbanismo Rocío Gómez, quien resultó beneficiaria de una VPP en el complejo y dimitió tras conocerse la polémica.

PSPV: "TEATRO"

Este jueves, la portavoz del PSPV en el consistorio, Ana Barceló, ha resaltado que Barcala dijo que "llegaría hasta el final" en este tema, "pidió ejemplaridad" y "endurecería los controles" e "hizo un frente común contra la Generalitat Valenciana para que cambiara" la normativa de vivienda.

"¿Dónde ha quedado todo eso, señor Barcala? Ha quedado en puro teatro", ha aseverado Barceló, quien ha abundado en que han pasado cuatro meses desde que trascendió la polémica de Les Naus y el primer edil "no" ha hecho "nada".

Según la portavoz socialista, mientras Barcala hacía esos "anuncios" y "se ponía al frente cual Cid Campeador", la comisión municipal de VPP "se ha vaciado de contenido". "La ha vaciado usted con un informe 'ad hoc' del secretario municipal", ha espetado al alcalde.

Barceló ha afirmado que comparecer es voluntario, pero que si lo pidiera el presidente de la comisión, el vicealcalde Manuel Villar, "deja de ser voluntario", según ha afirmado la edil, quien ha insistido en que la documentación está "blindada" y "las respuestas no llegan".

"Usted ríase, que a lo mejor el que ríe último ríe mejor", ha sentenciado, al tiempo que ha preguntado a Barcala si comparecerá en la comisión municipal o si acudirá "obligatoriamente" a la de investigación de Les Corts. Igualmente, Barceló se ha interesado en saber si el alcalde se reunió con el promotor.

COMPROMÍS: "COBARDE"

Posteriormente, el portavoz de Compromís en el consistorio, Rafa Mas, en una pregunta 'in voce', ha criticado la gestión del equipo de gobierno de Barcala, al que ha acusado de ser "el alcalde más antidemocrático y opaco".

Del mismo modo, ha aseverado que el primer edil se reúne "con empresas", "con fondos de inversión" y "con promotoras". "¿Por qué no lo pone en agenda?", ha añadido, para luego pedir a los concejales del gobierno local que hagan público en agenda con quién se reúnen, con el fin de "evitar conflictos de interés y tráfico de influencias".

Así, Mas ha preguntado a Barcala: "¿En qué fechas el alcalde de Alicante se reunió con los representantes de la cooperativa de Les Naus? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Hemos conocido, según la cooperativa, que usted se reunió incluso con la imputada amiga suya, Rocío Gómez, esa señora que tiene amnesia, que no se acuerda absolutamente de nada, ni que fue concejala de Urbanismo, al igual que su directora general, la señora [María] Pérez-Hickman, que no se acuerda de nada".

"¿De qué hablaron? ¿Para que se reunieron? ¿Cuántas veces? Dé la cara", ha trasladado el portavoz de Compromís al alcalde, a quien ha llamado "cobarde", tras lo que ha apuntado: "En su comparecencia omitió que se reunió con la cooperativa".

PP: "FICCIÓN"

Por parte del equipo de gobierno, la portavoz del PP, Mari Carmen de España, ha criticado la "soberbia moral" de Barceló y ha apostillado: "Venir hoy aquí a este pleno a hacer parecer que existe una trama parecida a lo que ustedes están haciendo ahora mismo a nivel nacional es una vergüenza, es de tener una soberbia moral abismal".

En la misma línea, De España ha pedido a Barceló "humildad política" y ha puesto el foco en que los ciudadanos "quieren saber qué está haciendo el presidente del Gobierno", Pedro Sánchez, "con el dinero de todos los españoles y de los alicantinos".

"Deje ya de crear ficciones", ha espetado a la portavoz socialista, para posteriormente incidir en que el PSOE y el Gobierno son "una ficción" y que "se puede hacer una serie larga de Netflix". "'Las amigas del ministro', 'La fontanera', 'El músico de La Moncloa', 'Las joyas de Zapatero', 'El máster de la mujer del presidente' y podría seguir muchísimo más", ha añadido.

Según De España, el equipo de gobierno de Barcala actuará "como siempre, dentro de la legalidad y con absoluta transparencia", tras lo que ha preguntado a Barceló si "le van a pedir al señor Sánchez que devuelva el dinero a todos los ciudadanos" y si pedirá a "todos los miembros" del PSOE "que no roben".

Barceló ha formulado su pregunta y luego ha intervenido De España, mientras que Mas lo ha hecho posteriormente para trasladar una cuestión 'in voce'. La edil del PP ha precisado que se contestará a Compromís en el próximo pleno.