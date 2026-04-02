Castelló abre sus playas estrenando mobiliario en Ferrandis Salvador con variedad de servicios - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 2 Abr. (EUROPA PRESS) - -

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, acompañada por la concejala de Turismo, Arantxa Miralles; el concejal de Infraestructuras, Sergio Toledo; la teniente de alcalde del Grao, Ester Giner; y el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha visitado hoy la playa del Gurugú donde se ha presentado los servicios y equipamiento para las playas de Castellón para esta Semana Santa.

Carrasco ha anunciado que "las playas de Castellón están completamente preparadas y con servicios activos desde Semana Santa para el disfrute de turistas y vecinos", consolidando la apuesta del equipo de gobierno por adelantar la temporada turística y ofrecer desde estas fechas una oferta completa y de calidad". "Se trata también de una apuesta por la desestacionalización turística, la dinamización económica y la generación de empleo", ha manifestado la alcaldesa.

"Castellón vuelve a estar preparada para acoger a todo el que nos visita en Semana Santa. Un año más, este gobierno ha hecho los deberes y ha puesto a punto sus playas, nuestro mayor atractivo turístico, para que puedan disfrutarlas tanto quienes nos visitan como los propios castellonenses", ha señalado.

La alcaldesa ha recordado que "la apertura de los servicios de playas en Semana Santa no era lo habitual hasta la llegada de este equipo de gobierno municipal hace tres años, porque con el anterior gobierno había que esperar incluso hasta el mes de julio para abrir la temporada de playas, lo que suponía un perjuicio para la imagen de la ciudad y una pérdida de oportunidades, de empleo y prosperidad para Castellón".

En este sentido, ha insistido en que "hoy Castellón entiende el papel clave que tienen nuestras playas y el turismo como motores para dinamizar la economía local y generar empleo, gracias a una planificación coordinada entre distintas áreas municipales como Turismo, Infraestructuras o Seguridad".

Begoña Carrasco ha remarcado que los 4 kilómetros de playas son el mejor escaparate de Castellón y con la reforma de la avenida Ferrandis Salvador se logra transformar el principal reclamo turístico de la ciudad "convirtiéndolo en un paseo marítimo a la altura de los mejores destinos turísticos, unas playas que son elegidas, año tras año, por miles de turistas llegados de otros puntos de España y del extranjero que estos días están disfrutando en ellas de sus vacaciones de Semana Santa".

NUEVAS INVERSIONES

En materia de nuevas inversiones en el litoral, la alcaldesa ha subrayado que el Ayuntamiento ha destinado más de 504.000 euros a la renovación del mobiliario urbano, contando con la financiación de la Unión Europea, incluyendo más de 40 bancos, jardineras, toldos, zonas de sombra, cargadores solares y pavimento cerámico con diseño 'Made in Castelló' en hasta seis plazas del renovado paseo marítimo. La instalación de todo el mobiliario se completará a lo largo de este mes de abril.

Asimismo, la alcaldesa ha hecho hincapié en que "se han renovado 26 nuevas duchas con unos nuevos y atractivos diseños en forma de tabla de surf en las playas del Gurugú y Serradal, con una inversión de 110.000 euros". Carrasco ha recordado del mismo modo que "también se ha activado el servicio de socorrismo en la playa del Gurugú, en horario de 11.00 a 20.00 horas, además de la presencia del dispositivo especial de la Policía Local y Bomberos".

La oferta se completa con servicios como la Biblioteca de Playa y el Punto Bebé en la playa de El Pinar, además de actividades de dinamización durante las vacaciones para todos los públicos, incluyendo los aparcamientos destinados a autocaravanas y turismos. También se ha hecho posible, un año más, la apertura anticipada de tres chiringuitos para este fin de semana en la playa del Gurugú.

Begoña Carrasco también ha podido ver in situ a los diferentes vehículos y medios técnicos que se encargan del mantenimiento y limpieza de las playas. Así, como novedad se cuenta con un nuevo vehículo buggy para inspección de las playas, que es 100 por cien eléctrico. Además se incorporan dos nuevos tractores y un pick-up de bajas emisiones. Con este dispositivo se espera mejorar la capacidad de respuesta de este servicio en un 12% respecto al año pasado.

Así, la primera edila ha concluido que desde esta Semana Santa, las playas de El Pinar, Gurugú y Serradal cuentan con una amplia oferta de servicios e infraestructuras. Entre ellos, destaca la instalación de un total de nueve pasarelas en los principales accesos, así como una nueva rampa accesible en la zona del Gurugú para personas con movilidad reducida.