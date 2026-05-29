Castelló iza la Bandera Azul de la playa del Serradal, que vuelve a ondear seis años después de perderla

Castelló iza la Bandera Azul de la playa del Serradal - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 29 May. (EUROPA PRESS) - -

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, acompañada por la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha sido la encargada de izar la Bandera Azul en la playa del Serradal de Castellón. En el acto han estado presentes también el director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco; el director territorial de Turismo, Vicente Navarro, además del presidente de la Asociación de Empresarios y Entidades Deportivas playas de Castellón (Adepla), Enrico Grossi.

Carrasco ha querido subrayar en primer lugar la importancia de este día. "No sólo recuperamos la Bandera Azul para nuestra playa del Serradal, que certifica la excelencia en la calidad de sus aguas y de los servicios, completando el pleno de Banderas Azules con la del Pinar y del Gurugú, también cumplimos con la palabra dada y con un compromiso electoral con los vecinos y vecinas de Castellón", ha dicho.

La alcaldesa de la capital ha asegurado que "recuperar esta bandera ha sido una prioridad para el Gobierno municipal, desde que se perdiera con el anterior gobierno municipal, hace seis años, en 2020". "Y esta es la recompensa a mucho trabajo desde las distintas concejalías de turismo y urbanismo e infraestructuras con los fantásticos técnicos municipales. Es la prueba de que el trabajo bien hecho siempre tiene recompensa", ha subrayado.

Para la alcaldesa "esta bandera sirve para relanzar las playas y conjunto del turismo en la ciudad de Castellón, que tiene es estas playas, en su litoral, la mejor carta de presentación y el mejor de sus escaparates, consolidando la apuesta de este equipo de Gobierno por la desestacionalización turística, la dinamización económica y la generación de empleo".

FERRANDIS SALVADOR

También ha querido hacer hincapié la alcaldesa en que este verano llega con grandes novedades como la reforma de la avenida Ferrandis Salvador, que ha contado con un presupuesto de casi 4 millones de euros y la instalación de nuevo mobiliario en Las playas, con más de 500.000 euros, "ambas actuaciones cuentan financiación Unión Europea".

Begoña Carrasco ha enfatizado que la playas de Castelló son, este año más que nunca, "la envidia de muchos, apostando por un turismo de calidad y diversificado para todos los públicos, pero en especial para un turismo familiar, que puede hacer planes infinitos en Castellón".

Begoña Carrasco también ha querido poner en valor la colaboración público - privada, de la mano de asociaciones como Adepla. "Porque nuestras playas unen ocio, oferta de bares, restaurantes y chiringuitos; deportes náuticos o en la arena, con competiciones durante todo el año, o naturaleza y el valor ecológico que encontramos en lugares como es esta playa del Serradal y sus dunas", ha indicado.

La alcaldesa de Castellón ha querido recordar que "estamos en la semana previa al que es uno de los eventos más importantes del calendario turístico como es el III Festival Internacional del Viento, en el que van a participar personas provenientes de 22 países diferentes, "un festival que se ha consolidado entre los más importantes del mundo de su clase y que el pasado año atrajo a cerca de 50.000 personas".

Por su parte, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha puesto en valor que "este resultado es fruto del trabajo coordinado entre el Patronato de Turismo y las distintas concejalías implicadas, que han dedicado grandes esfuerzos a la mejora y puesta en valor de las playas del municipio". "Con la recuperación de este reconocimiento en el Serradal las tres playas principales de Castellón disponen ya de la Bandera Azul, lo que refuerza la imagen de la ciudad como un destino cuidado, de calidad y preparado para acoger tanto a residentes como a visitantes", ha resaltado.

La concejala ha recordado también que además del distintivo de las Banderas Azules, las playas cuentan con otras certificaciones de calidad como son la 'Q' de calidad turística; 'S' de Sostenibilidad Turística; EMAS; Ecoplayas; Sendero Azul; Centro Azul; Playas Accesible y el de 'Playa sin Humos', este último para la playa del Serradal.

El director general de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat, Jorge Blanco, ha dado la enhorabuena al Ayuntamiento de Castelló y a la alcaldesa, Begoña Carrasco, "por un pleno de Banderas Azules, al igual que a toda la Comunitat Valenciana que acumula 174 banderas azules, volviendo a batir un récord, fruto del buen trabajo de todas las administraciones".

Blanco ha insistido en que "no es fácil conseguir la Bandera Azul; si fuera fácil, todo el mundo la tendría. Los requisitos son cada vez más exigentes y luego hay que mantenerla. Por eso, sin duda, el trabajo que ha hecho el Ayuntamiento de Castellón estos años hoy se ve recompensado con recuperar esa bandera que llevaban años sin poderla conseguir, cumpliendo su promesa y recuperando esta Bandera Azul".

COLABORACIÓN

El presidente de Adepla, Enrico Grossi, ha trasladado su felicitación también por el trabajo realizado por parte del Ayuntamiento. "Desde Adepla son ya varios años que pedimos revalorizar la playa pero solamente en los últimos tres - coincidiendo con el actual Gobierno municipal - hemos visto que la palabra era verdad y que hubo un esfuerzo brutal en la reforma de toda esta zona. Este cambio en las playas trae resultados increíbles en la aceptación del público y la llegada de más visitantes y clientes".