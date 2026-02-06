Catalá anuncia la remodelación "en breve" del Museo Fallero para "modernizar el espacio y su accesibilidad"

Archivo - La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, realiza unas declaraciones a la prensa. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado que "en breve" se acometerá la remodelación y mejora del Museo Fallero con el objetivo de "modernizar el espacio y su accesibilidad y reforzar la experiencia cultural que ofrece".

Así lo ha avanzado la primera edil, que ha presidido en la tarde de este viernes la apertura de la Exposició del Ninot, en el marco de las Fallas 2026.

Catalá, acompañada por el concejal de Fallas, Santiago Ballester, y por las falleras mayores, Carmen Prades y Marta Mercader, ha visitado las propuestas artísticas de las comisiones de fallas de este año, reunidas en el Museo de las Ciencias, de donde saldrán los Ninots Indultats de las Fallas 2026, ha informado el consistorio en un comunicado.

La alcaldesa ha aprovechado para anunciar la decisión del gobierno municipal de acometer "en breve" la reforma del Museo Fallero "para modernizar el espacio, mejorar su accesibilidad y reforzar la experiencia cultural que ofrece". "Creemos que es una actuación estratégica que nos va a permitir convertirlo en un espacio aún más representativo de lo que significa esta fiesta universal", ha explicado.

En esta línea, ha subrayado la importancia cultural de las Fallas, que este 2026 cumplen diez años desde su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. "Hace diez años el mundo entero miró a Valencia para decir algo que nosotros sabíamos bien: que las Fallas son una expresión universal de valencianía y de emoción, de memoria y de futuro", ha afirmado.

Y, por ello, ha destacado el papel "fundamental" de los artistas falleros, "el alma de la fiesta", ha asegurado, "sin cuyo trabajo no hay Fallas". "Vuestro arte, en marzo, es efímero pero con la ayuda de la llama lo hacéis eterno en la memoria y en los corazones de quienes lo contemplan", ha aseverado.

Respecto a la Exposició del Ninot, ha celebrado que hoy abre sus puertas una muestra "extraordinaria de 766 ninots, resultado del esfuerzo que hacen las 382 comisiones y de la dedicación y la sensibilidad de los artistas falleros y que son sólo un aperitivo de lo que está por venir".

En palabras de la primera edil, "cada uno de ellos cuenta una historia, provoca una sonrisa o invita a reflexionar y cada uno es una pequeña obra de arte llena de sátira e ingenio, que nos hacen reír y emocionar".

Durante su recorrido por las distintas galerías de la Exposición del Ninot, María José Catalá ha destacado su carácter "especial" porque aquí, ha asegurado, "el fuego se detiene: aquí los ninots nos miran sabiendo que, quizá, uno de ellos se quedará para siempre". Y, en este contexto, se ha referido también a "otra de las cosas que hacen únicas a las Fallas: el Museo Fallero, allí donde el Ninot Indultat se convierte en memoria viva de nuestra fiesta".

Por su parte, el concejal de Compromís per València Pere Fuset ha calificado el anuncio de remodelación del Museo Fallero de "humo" y "fake", ya que, a su juicio, la reforma consistirá en "repintar y eliminar" la de exposiciones temporales creada en la anterior reforma, ha recordado, impulsada por el anterior gobierno, de PSPV y Compromís.

"Una mera intervención estética que nada tiene que ver con la ampliación necesaria de un museo que han dejado sin director ni tampoco ese supuesto museo del patrimonio en el edificio de Correos que nos vendió en campaña", ha apostillado.

SUBIDA DE PRECIOS

Por otro lado, el representante de la coalición ha reiterado el "desacuerdo con la subida de precios para las entradas de la Exposición del Ninot, que PP y Vox --equipo de gobierno-- han impuesto para compensar su mala gestión económica con despilfarro de dinero público y fracaso en patrocinios".

"Es incomprensible que el mismo gobierno que derogó la tasa turística recurra a los amantes de las fallas para tapar los agujeros de su gestión y que lo hagan a expensas del trabajo de artistas y comisiones a las que recortaron las ayudas económicas respecto a las de 2023", ha afeado.

Además, Fuset ha hecho hincapié en que la Exposición del Ninot cumple diez años en la Ciutat de les Arts i les Ciències "gracias a la apuesta del gobierno de Compromís, que la dignificó sacándola de una carpa de un centro comercial para celebrarla en una nueva lonja donde nunca habían entrado las fallas".

"Con todo, tenemos que lamentar que, con María José Catalá como alcaldesa, hayan desaparecido las actividades complementarias como visitas guiadas temáticas o conferencias, que sin generar prácticamente ningún gasto económico, ponían en valor el papel central del arte fallero dentro de la fiesta", ha apuntado y ha agregado: "La supresión de la delegación de falla y de la figura de director para el Museo Fallero han dejado a la Exposición del Ninot sin todo el programa cultural que lo acompañaba".