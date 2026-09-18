Catalá, sobre el aplazamiento del Levante - Athletic: "Nosotros recomendamos" pero "es LaLiga quien tiene que suspender"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, durante el debate del estado de la ciudad, en el Ayuntamiento de Valencia, a 17 de septiembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha expresado sobre el aplazamiento del partido entre el Levante UD y el Athletic Club del miércoles debido a las lluvias que el consistorio "recomienda", pero es LaLiga "quien tiene que suspender". "Nos ponemos en contacto con LaLiga o con la ACB cuando hay alerta y trasladamos como Ayuntamiento que tenemos un alerta", pero es LaLiga "quien tiene que suspender", ha subrayado.

De esta manera se ha manifestado la primera edil, a preguntas de los periodistas, en su visita al Palacio de Marqueses de Montortal. Catalá, que ha apuntado que, "en estos episodios meteorológicos donde la coordinación entre todas las administraciones es lo fundamental", no va a "hacer política", ha recalcado que entiende que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, "quiera rascar de donde no hay".

"Ella precisamente debería intentar coordinar al máximo el mensaje y la unidad de acción, porque fue el Cuerpo Nacional de Policía precisamente el que decidió desalojar" el Ciutat de València "en un momento en el que yo tengo muchas dudas en que lo conveniente fuera desalojarlo. Entonces, yo podría empezar ahora a decir por qué la delegada y el Cuerpo Nacional de Policía desalojó en su día y demás, pero no lo voy a hacer", ha proseguido.

Catalá también se ha preguntado "por qué precisamente con unas lluvias, que son las lluvias más intensas en el tiempo más corto de los últimos diez años, se declaró una alerta naranja", a la vez que ha recordado que había era una alerta naranja y no una alerta roja.

"O si la Confederación Hidrográfica de Júcar (CHJ) estaba preparada para esta alerta hidrológica que vino después sobre el Carraixet. O si ha hecho las obras, que sé que no, de limpieza, porque en la parte de València la hemos tenido que hacer nosotros. O por qué la Confederación no ha convocado Junta de Gobierno desde verano cuando se lo pidió la Generalitat y no nos ha convocado todavía para ver la ejecución del plan de obras. O por qué por ejemplo no tenemos los sensores en los caudales que tiene el Ebro en este momento ni el sistema de alerta temprana que tiene el Ebro en este momento", se ha cuestionado la primera edil.

Dicho esto, ha comentado que hubo una alerta hidrológica por la que se envió el mensaje Es-Alert y por la que el Ayuntamiento de València convocaron los Cecopal "oportunos" y ha subrayado que el consistorio estaba preparado "desde el martes".

"SI CONTINUABA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA, ERA BAJO SU RESPONSABILIDAD"

La alcaldesa de València, además, ha señalado que el consistorio se pone en contacto "con LaLiga o con la ACB" cuando hay alerta roja "y trasladamos como Ayuntamiento que tenemos un alerta", para incidir en que es un evento privado. Por lo tanto, ha dicho, "LaLiga es quien tiene que suspender". "Nosotros recomendamos", ha agregado.

En cuanto al partido entre el Levante UD y el Athletic Club del pasado miércoles, ha relatado que el Ayuntamiento "hizo lo que teníamos que hacer: ponernos en contacto con la entidad, decirle que nosotros íbamos a suspender toda la actividad y que, si continuaba la actividad deportiva, era bajo su responsabilidad", y ha añadido: "La entidad deportiva nos trasladó que iba a trasladarle a LaLiga esto, porque era una decisión de LaLiga, entonces a quien tienen ustedes que preguntar es a LaLiga".

En este momento, Catalá se ha preguntado si la situación del pasado miércoles "era una alerta naranja de verdad o debió ser una alerta roja", a la vez que ha reconocido tener "muchas dudas". "Yo tengo muchas preguntas también, pero creo que no es el marco en el que debemos movernos. Creo que el marco en el que debemos movernos en el de la colaboración", ha pronunciado.

"Hacer política de esto (...) El PSOE --ha concluido-- debe pensar que le ha salido bien en una ocasión y debe pensar que todo vale cuando hay una emergencia. Yo lo que creo es que cuando hay una emergencia todos tenemos que remar en la misma dirección"