Catalá asegura que el Plan de Seguridad Vial tiene presupuesto y anuncia que estará operativo antes de Fallas

VALÈNCIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha aseverado que el Plan Director de Seguridad Vial cuyas líneas avanzó este martes el consistorio tiene presupuesto, incluido en el de la Concejalía de Movilidad y Policía Local con "recursos suficientes" para ponerlo en marcha, y ha avanzado que "antes de Fallas" estará operativo.

Así lo ha indicado la primera edil, al ser preguntada por las críticas de la oposición a este anuncio, tras visitar las obras del nuevo Centro Socio-Cultural de Malilla. Desde el PSPV-PSOE se exigió a Catalá que dotase de presupuesto el plan "antes de hacer anuncios" mientras que Compromís reclamó que fuera aprobado "de inmediato" y que empiece a ser aplicado.

El Plan de Seguridad Vial y el de Actuación de la Policía Local incluye medidas técnicas y policiales basadas en el análisis de datos de siniestralidad, con el objetivo de reducir a la mitad los accidentes con resultado de lesiones graves o fallecidos en la ciudad, e incluye propuestas como la eliminación progresiva de la fase ámbar intermitente en los cruces y que policías en patinete vigilen los carriles bici.

En palabras de María José Catalá, "la oposición debería saber que la unidad de patinetes y todo el material no es gratuito, que los radares móviles no son gratuitos y todo esto ya está comprado y suministrado, con lo cual, evidentemente, hay presupuesto y hay material". En concreto, según ha indicado, el presupuesto corresponde al de Policía Local de València.

"Hay presupuesto para todo. El plan de movilidad siempre va acompañado de presupuesto y entre Movilidad y Policía Local, que son la misma Consejalía, tienen en su presupuesto recursos suficientes para activar y poner en marcha este plan. Es más, hay material que ya está suministrado. Los patinetes están, los radar móviles están, es decir, todo eso ya está", ha subrayado.

Preguntada sobre cuándo va a comenzar a estar operativo el Plan de Seguridad Vial, la primera edil ha aseverado que "antes de Fallas". "Pronto, pronto. Antes de Fallas los veréis en la calle. Antes de Fallas veréis la unidad de patinetes", ha afirmado.

Además, ha hecho hincapié en que los pantinetes ya se encuentran en la central de Policía Local y ha indicado que el consistorio está ahora en el procesos organizativo de la plantilla. "A partir de ahí, se pone en marcha", ha zanjado.