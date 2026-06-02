Catalá atribuye a Policía la competencia sobre acampada de docentes y espera que el Corpus vaya con "normalidad"

Archivo - La alcaldesa de València, María José Catalá, atendiendo a los medios de comunicación - ROBER SOLSONA-EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha atribuido al Cuerpo Nacional de Policía y a Delegación de Gobierno la competencia sobre la acampada improvisada de docentes en la plaza de la Virgen de la ciudad, al tiempo que ha mostrado su deseo de que las celebraciones del Corpus de esta semana se desarrollen "con normalidad".

Catalá se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras asistir a la presentación del vídeo 'Reciclar es más fácil de lo que crees' que protagonizan las influencers 'Amparos', al ser preguntada por la acampada indefinida que comenzaron los docentes este lunes en la plaza de la Virgen en defensa de la educación pública, una acción que no estaba incluida en el calendario de movilizaciones anunciado por los sindicatos convocantes de la huelga en la enseñanza pública no universitaria.

Al respecto, la alcaldesa ha indicado que tras enterarse de esta acampada, desde el consistorio instaron a Delegación a una reunión con los mandos operativos esta misma mañana para abordar el tema puesto que hay una programación del Corpus que empieza mañana, como la instalación del tapiz y, el jueves, la ofrenda floral.

"Es un año muy especial, son 700 años del Corpus y hay toda una programación que debería desarrollarse en absoluta normalidad. Evidentemente nosotros colaboramos en todo lo que sea necesario con la Delegación de Gobierno y la Policía. Entendemos perfectamente que no es una competencia nuestra, porque no es una acampada de turistas y no se ampara bajo ninguna ordenanza municipal, sino que es una prolongación del derecho a manifestarse", ha señalado.

Y ha incidido: "Es un fin reivindicativo y en tanto en cuanto es un fin reivindicativo y es una prolongación del derecho a la manifestación, es una competencia de la Policía".

Por su parte, el Ayuntamiento, ha reiterado, va a colaborar. Pero la competencia, ha dicho, es de Delegación y Policía, quienes tienen que "hacer posible estas dos cuestiones: la manifestación, la concentración, y los actos programados para el Corpus".

Preguntada por si se va a pedir a los manifestantes o a Delegación que desaloje la plaza, la alcaldesa ha respondido: "Delegación de Gobierno es la competente para este ámbito. Esto no es una acampada de turistas, esto es una acampada que tiene un fin reivindicativo".

"Es una concentración, una manifestación estática y, por tanto, el Cuerpo Nacional de Policía es el competente para determinar. Evidentemente no está autorizada, no está solicitada y es el competente para trabajar de la mano de los convocantes con el fin de que en un espacio público que tiene unos usos los próximos días se pueda compatibilizar absolutamente todo", ha reclamado.