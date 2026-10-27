Catalá, Camarero, Llorca y Mompó se conjuran ante "las elecciones más importantes de la democracia"

Foto de familia del PP de Valencia para el 29N - PP

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las cabezas de lista del PP por Valencia al Congreso y al Senado, Mª José Catalá y Susana Camarero, junto a los presidentes autonómico y provincial del partido, Juanfran Pérez Llorca y Vicent Mompó, se han conjurado para contribuir desde Valencia a que el candidato 'popular' a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, pueda ganar el próximo 29 de noviembre "las elecciones más importantes de la democracia".

Catalá, Camarero, Llorca y Mompó han posado este martes ante las Torres de Serranos de València junto a todos los candidatos 'populares' al Congreso y al Senado para el 29N. Los cuatro se han comprometido a defender los intereses de Valencia durante la campaña y a contribuir para lograr un cambio en el Gobierno.

Como cabeza de lista al Congreso, la alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha celebrado formar parte de "esta misión tan importante de sacar al 'sanchismo' de las instituciones y del Gobierno". Ha asegurado que para ella es "un verdadero placer y un honor" estar en esta candidatura ante "un momento determinante para nuestro país".

Preguntada por si va a compaginar los cargos de diputada y alcaldesa y por si tiene previsto coger el acta, Catalá ha recalcado: "Yo he dicho claramente que la mayor prioridad es la alcaldía de València, he dicho que tengo una misión y yo pienso que las cosas, desde luego, van a ir respondiendo a la coherencia personal. Siempre he sido muy coherente en lo personal".

"Yo siempre he dicho que yo lo único que quiero ser en la vida es alcaldesa de València. No necesito ningún otro cargo, ninguna otra responsabilidad. Pero, a veces, ser alcaldesa de València también supone dar un paso por España, por tu país, y dar la cara por un proyecto político. Es una alternativa real, clara y la que necesita España", ha esgrimido, para defender que ella entendió "perfectamente que representar a Valencia en este momento era dar un paso en adelante y no mirar a otro lado".

Cuestionada por las críticas de la cabeza de lista del PSOE por Valencia y futura candidata a la alcaldía de València, Pilar Bernabé, a su designación en las listas del PP, Catalá ha replicado: "Yo sé que ella quiere ser alcaldesa de València, pero, de momento, la única alcaldesa de València que se ha presentado es del PP".

Por otro lado, ha criticado que ERC se ha "quitado la careta" al publicar un mapa sobre los "países catalanes" en redes sociales para defender las alianzas electorales entre las formaciones a la izquierda del PSOE, con la marca Compromís-Front Valencià en la Comunitat Valenciana. "Me gusta que digan la verdad al menos", ha dicho, para criticar que "ningún dirigente de Compromís" ha dicho nada, lo que a su juicio demuestra que "está claro que apostar por Compromís es apostar por ERC y por una entelequia que no existe".

CAMARERO REIVINDICA SU EXPERIENCIA DE GESTIÓN

Por su parte, la cabeza de lista al Senado y vicepresidenta y consellera de Igualdad, Susana Camarero, ha coincidido en que es "un honor y una responsabilidad" formar parte de este candidatura de, según ella, "hombres y mujeres fuertes, comprometidos, responsables, con experiencia de gestión y que están dispuestos a defender la provincia de Valencia en el Congreso y en el Senado y, por lo tanto, en Madrid".

"Estamos en un momento decisivo, son las elecciones más importantes de la democracia y nos estamos jugando continuar cuatro años de desgobierno, de un Gobierno que se ha basado en la deslealtad con el Estado, en la decadencia, en la degeneración, en la corrupción, o corregir esos ocho años del Gobierno de Sánchez", ha reivindicado.

Camarero ha asegurado que agradece la "generosidad" del jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, de permitirle formar parte de esta candidatura y ha llamado a "exportar a Madrid" el modelo del gobierno valenciano en materias como vivienda, empleo o dependencia, que dependen de su departamento. Para ello ha garantizado que el PP se va a "dejar la piel" en los 33 días que quedan hasta el 29N.

Al ser preguntada por si podría asumir alguna competencia de gestión en un hipotético futuro gobierno de Feijóo, ha contestado que será él quien, en el caso de ser presidente, "tendrá que decidir si necesita" a alguno de ellos "a su lado" o dónde pueden "ser más útiles al proyecto de España".

Y cuestionada por si está en su "mejor momento político", ha reivindicado su experiencia de "más de 30 años en distintas responsabilidades" en el Congreso, en Les Corts, en el Senado, en la secretaria de Estado de Igualdad y en el Consell. "Es un aval que me permite estar disponible y dispuesta a estar en el lugar donde se considere que soy más útil y ayude más a ese proyecto de España que tenemos desde el Partido Popular", ha remachado.

LLORCA PIDE "RECUPERAR LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES"

En su intervención, Llorca ha defendido que "el futuro de la Comunitat Valenciana solo puede pasar con un presidente comprometido, que es Alberto Núñez Feijóo", y ha reivindicado la necesidad de un cambio político en España que permita "recuperar la confianza en las instituciones" y garantizar las inversiones que necesita la provincia de Valencia.

El presidente de la gestora del PPCV ha destacado la fortaleza de esta candidatura "integrada por personas con experiencia en la gestión municipal, autonómica y nacional" y que "representa a todas las comarcas de la provincia". Ha puesto en valor el liderazgo de Catalá en la lista, la "dilatada" experiencia de Camarero "y la trayectoria de los hombres y mujeres que acompañan al proyecto de Feijóo, con el objetivo de que la provincia de Valencia deje de ser la olvidada del Gobierno de Sánchez".

Entre las prioridades que defenderán, ha señalado la mejora de la seguridad de los municipios, las infraestructuras hídricas "necesarias para proteger vidas", las inversiones pendientes en infraestructuras como el Corredor Mediterráneo o la mejora de los cuarteles de la Guardia Civil y más efectivos de Policía Nacional.

Por último, el presidente de la Diputació y de la provincia de Valencia, Vicent Mompó, ha calificado la candidatura de un "equipazo" que representa la pluralidad de la provincia y ha llamado a abrir "una nueva etapa para España de la mano de Feijóo" en la que "Valencia tenga el peso que merece".

LISTAS

La candidatura del PP por Valencia al Congreso está encabezada por Catalá, seguida del alcalde de Utiel y diputado provincial, Ricardo Gabaldón, como número 2, y de los ya diputados nacionales Belén Hoyo, Fernando de Rosa y Esperanza Reynal, como 3, 4 y 5, respectivamente.

El sexto puesto es para el exsubdelegado del Gobierno y exconseller Luis Santamaría, quien en un principio iba a concurrir como número 2 al Senado pero el PP ha acometido cambios fruto de su acuerdo con Vox en las listas a la Cámara Alta en circunscripciones como Valencia y Castellón.

La lista al Congreso se completa con Esther Sancho, teniente de alcalde de Chiva; Evarist Aznar, diputado nacional; Jesús Gómez, del PP de Paterna; Carolina Almiñana, alcaldesa de Carcaixent; Vicent Gregori, concejal en Gandia; Virginia Sanz, alcaldesa de Buñol; Emilio Belencoso, alcalde de Almàssera y presidente de la EMTRE; Rocío Navarro, vicesecretaria de Universidades de NNGG, y Javi Camarasa, presidente provincial de NNGG.

Y la candidatura al Senado está encabezada por Camarero seguida del exconseller de Vox José Luis Aguirre como número 2 y de la alcaldesa de Vallanca, Ruth Sánchez, como 3.