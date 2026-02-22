Catalá cree que la 'Crida' de 2026 ha sido "espectacular", el PSPV la ve "idónea" y Compromís resalta la pirotecnia

Crida de las Fallas 2025, en las Torres de Serranos, a 22 de febrero de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Durante la Crida, las falleras mayores de Valencia dan inicio a las Fallas con la frase ‘Ja estem en Falles’, quedando así inaugurado - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha valorado que el espectáculo previo al acto solemne de la 'Crida', que este domingo ha llamado a abrir València al mundo con las Fallas de 2026, ha sido "espectacular, precioso, maravilloso". "Es la mejor forma de describir cómo somos los valencianos, somos arte, música, eternidad, renacemos de las cenizas", ha señalado.

Mientras, Compromís ha resaltado el papel de la pirotecnia en el mismo y el PSPV ha valorado que la propuesta de este año ha conseguido "la conjunción perfecta" de un acto visual para los falleros que lo disfrutan bajo las Torres de Serranos, pero también para todas las personas que lo siguen por televisión.

Así lo han expresado en declaraciones a Europa Press tras el acto de la 'Crida' en las Torres de Serranos. El espectáculo, bajo el lema '[fók]' y con sello totalmente valenciano, ha llamado a disfrutar de las próximas Fallas con pirotecnia muy "visual" y de "efectos" que ha ofrecido en algunos momentos una experiencia inmersiva, música en directo por parte de la Banda Sinfónica Municipal y con la voz de la cantante Lorena Calero, coreografía de la mano de Álvaro Cuenca y el toque de Betto García en el diseño y el vestuario.

De un lado, Catalá ha reivindicado que los valencianos "somos un ave fénix que todos los años planta falla y le dice al mundo que están invitados a descubrir la luz y el fuego con nosotros". Dicho esto, ha reconocido que resulta "inevitable no emocionarse con tanta gente" frente a las Torres de Serranos, "sobre todo, porque cuando estés arriba ves a la gente cantar el himno, emocionarse, llorar, aplaudir, levantar los banderines".

También ha resaltado el papel de las falleras mayores de València "dirigiéndose a ellos con esa tranquilidad, con esa entereza, con esa naturalidad y hablando desde el corazón y diciendo que somos la mejor fiesta del mundo".

María José Catalá ha hecho hincapié en que la 'Crida' de este año ha sido "muy especial por dos motivos": el décimo aniversario de la declaración de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y el hecho de ser "la catedral de la pólvora", que en este ejercicio "va muy en serio".

Además, ha considerado que el acto de la 'Crida' es "la mejor forma de decirle al resto del mundo qué es lo que pueden esperar cuando vengan a València". "Si quieren levantar la vista y ver una luz inolvidable, disfrutar y emocionarse con el fuego y ver un museo al aire libre inolvidable, pues tienen que venir a València porque estaremos encantados", ha declarado.

Y ha augurado que este mes de marzo hará "un tiempo espectacular". "Lo hemos pactado, que haga sol, que no llueva", ha bromeado, al tiempo que ha añadido: "Estamos muy dispuestos a acoger a todo el mundo y abrir las puertas de nuestra ciudad".

COMPROMÍS SACA PECHO DE LA PIROTECNIA

Mientras, el concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València Pere Fuset ha felicitado a las "protagonistas auténticas" del acto de la 'Crida', las falleras mayores de València, con unos discursos en los que "han invitado a valencianas y valencianos a vivir la fiesta". También ha considerado justo "reconocer el esfuerzo y el magnífico resultado del equipo artístico implicado" en el espectáculo.

En concreto, ha resaltado de manera "especial" el papel de María José Lora, de Pirotecnia Caballer FX, la primera mujer en disparar en el acto de la 'Crida, y ha recordado: "Ya hace 10 años que convertimos el fuego en un elemento central de este espectáculo y este año --Lora-- lo ha llevado a otra dimensión recuperando ese disparo desde el Puente de Serranos que ya habíamos visto en los últimos años y que se había perdido desde 2023".

Asimismo, ha valorado el espectáculo piromusical, "que nos ha sorprendido acompañando al himno". "Parece ser que los mismos que criticaron en su momento que se usara la pólvora junto con el himno, este año no han tenido inconvenientes en recuperar un elemento que para nosotros es muy emotivo", ha deslizado.

CRÍTICAS A LAS CARPAS DESDE EL DÍA 4

En este sentido, Fuset ha garantizado que desde Compromís trabajarán para que las Fallas sean "una fiesta de todos y todas" y, desde esa perspectiva, ha argumentado que no pueden "dejar de ser críticos con algunas decisiones que ya habrá tiempo de comentar" como la de avanzar la instalación de las carpas al día 4 de marzo.

"Se había consensuado un calendario, con el mismo calendario, vecinos, comerciantes, falleros, todos los agentes implicados en la mesa de diálogo habían consensuado que las carpas se instalen el día 12, así fue con este calendario en 2020, y desgraciadamente ese consenso se ha roto de manera unilateral por parte del PP sacando las carpas el día 4", ha relatado.

Para Fuset, esta es "una mala decisión, una de tantas", al tiempo que ha apuntado que este año también se han avanzado fechas como las de los mercadillos, que estarán "cuatro días más", y ha incidido en esta decisión "mala" porque le "genera enemigos a la fiesta fallera".

"Nos gustan las Fallas y trabajar por una fiesta inclusiva en la cual las oportunidades cada día vayan a más y también los problemas, los riesgos y los abusos que se pueden producir vayan a menos. Por lo tanto, habrá tiempo de comentarlo, pero nos parece importante destacarlo en un día como hoy", ha agregado.

PSPV: "LA CONJUNCIÓN PERFECTA"

Y la edil del PSPV Nuria Llopis ha subrayado que el espectáculo de la 'Crida' de 2026 ha sido "idóneo para cerrar este fin de semana tan intenso y tan fallero" y ha reconocido que resulta "muy complicado poder agradar a todos los públicos, porque tienes que hacer un acto visual para todos los falleros y falleras, de todas las fallas de València que acuden para verlo y vivirlo en directo, pero además también algo que sea televisivo porque se retransmite".

A su juicio, la propuesta de este año ha tenido "la conjunción perfecta de ambas cosas, tanto visual para la gente que estaba a pie de las Torres de Serranos, como para la gente que estaba en sus casas". Todo ello, ha valorado, "con un toque muy fallero con ese ve fénix que llamaba a resurgir de las cenizas, que es un poco la esencia de nuestras fallas".

Además, ha aplaudido el "punto y final" puesto por las falleras mayores de València "con todo el acierto del mundo" y que da el "pistoletazo de salida" al grito de 'Ja estem en Falles' que "mueve a todos los falleros e indica que ya empieza la fiesta más grande de nuestra ciudad".