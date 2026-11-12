Catalá cree que la huelga del 11N fue "un verdadero fracaso" y lamenta los "desperfectos" e "incomodidad"

Archivo - La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, atiende a los medios (imagen de archivo) - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha afirmado que la huelga general celebrada el miércoles, 11 de noviembre, fue un "verdadero fracaso", con un "escasísimo seguimiento", pero ha lamentado que generó "momentos de incomodidad" y "desperfectos" en la ciudad.

María José Catalá ha realizado este jueves, en declaraciones a los medios en Lea Corts, un balance del transcurso de la jornada de huelga general por la vivienda, los salarios y los servicios públicos que se desarrolló este miércoles 11 de noviembre.

Catalá ha agradecido a los funcionarios del Ayuntamiento de València su "escasísimo seguimiento" de la huelga y ha lamentado "los desperfectos", "los momentos de tensión", lo vivido por "aquellos que llegaron tarde a sus trabajos y, sobre todo, las personas que se vieron de alguna manera increpadas en algún momento".

En concreto, la primera edil se ha referido a "la incomodidad que sufrieron los vendedores de Mercavalencia en la madrugada para poder hacer su trabajo y abastecer a los mercados municipales de Valencia; los policías nacionales y locales y los medios de comunicación en toda España que se vieron incomodados en su trabajo y, sobre todo, las pintadas y algún ejercicio de vandalismo que no ha estado a la altura de lo que se pretendía defender".

"Yo la verdad es que no estoy con los que intentan sacar las cosas por la fuerza. Estoy con los que levantan la persiana cada mañana", ha manifestado, para insistir en el agradecimiento "por parte del Ayuntamiento de València y también por parte del Partido Popular a los trabajadores".

Catalá también se ha "solidarizado" con sus "compañeros de Bilbao, del País Vasco, que sufrieron agresiones en su sede y dos de ellos también agresiones físicamente".

UNA HUELGA "POLÍTICA" Y "CONTRA LA OPOSICIÓN"

La alcaldesa ha afirmado que "es más que una evidencia que era una huelga política", y ha señalado que fue una movilización "contra la oposición" y no "no contra el Gobierno después de los últimos ocho años, sino contra la oposición", un hecho "inédito en la historia de la democracia de nuestro país y de cualquier democracia avanzada". "Así que que se lo hagan mirar los sindicatos", ha apostillado.

"Yo estoy absolutamente en desacuerdo de emplear a los trabajadores para hacer política, y más, la verdad, después de las últimas semanas en las que el actual Gobierno de la nación filtró unos audios corriendo a echarle la culpa del accidente de Urda a un trabajador. Frente a todo eso, los sindicatos decidieron convocar una huelga general y yo creo que fue un verdadero fracaso", ha manifestado la alcaldesa.

La alcaldesa espera que "todo el mundo haya tomado nota, después de ocho años de sanchismo, de qué es lo que hacen los sindicatos mayoritarios, que es convocar una huelga, pero no contra el Gobierno de los últimos ocho años, sino no sé exactamente contra qué".

"Podría pensarse que es frente a la acción o inacción de Gobierno de los últimos ocho años por el problema de vivienda, por la cesta de la compra, por los costes energéticos, por el paro femenino, por la pobreza infantil. Podría pensar que es eso, pero entonces sería una huelga contra Pedro Sánchez y ya han dicho que no", ha agregado María José Catalá.