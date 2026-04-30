Catalá destaca en la Fira del Llibre que es un "orgullo" ver cómo convierten Viveros en un lugar de encuentro

Imagen de la alcaldesa de València, en la Fira del Llibre - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha recalcado que es un "orgullo" ver cómo convierten Viveros en "un lugar de encuentro para disfrutar de la cultura".

De esta manera se ha expresado Catalá, quien este jueves por la tarde ha visitado la Fira del Llibre que desde hoy y hasta el próximo 10 de mayo se celebra en los Jardines de Viveros, ha informado el consistorio.

La alcaldesa ha destacado que "este año por primera vez el Palau de la Música se suma a la Feria del Libro con un espacio propio donde se realizarán presentaciones de libros y conciertos relacionados con la literatura y la creación musical".

"Es un orgullo ver como año tras año los libros llenan Viveros y convierten este magnífico espacio en un lugar de encuentro para disfrutar de la cultura. Estoy segura que la 61 edición de la Feria del Libro va a ser un éxito", ha afirmado.

Una de las adquisiciones de la alcaldesa ha sido el libro 'Donde viven los recuerdos', resultado del proyecto interdisciplinar del IES Benicalap sobre personas con alzheimer, cuyo beneficio será donado a la Asociación Familiares Alzheimer Valencia y en la que ha colaborado Paco Roca.