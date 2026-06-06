Catalá destaca que València vive "un momento dulce": "Queremos crear una ciudad de cultura abierta"

Imagen de la alcaldesa de València, María José Catalá, junto al preseidente de la Fundación Bancja, Rafael Alcón, y el portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura y Deporte, Borja Sémper. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha subrayado que la ciudad vive "un momento dulce" y ha señalado que el objetivo del Ayuntamiento --que actualmente encabeza-- es "crear una ciudad de cultura abierta que trabaje con sus grandes artistas".

De esta manera se ha expresado la primera edil, ante las preguntas de los medios, en la presentación de la exposición 'Tàpies: Última década (2002-2012)' en la Fundación Bancaja, donde además ha estado acompañada por el portavoz nacional del Partido Popular y vicesecretario de Cultura y Deporte, Borja Sémper.

"Recorrer la estrategia cultural que estamos desarrollando en València, que pasa por una colaboración público-privada y por estos grandes espacios como el de la Fundación Bancaja de la mano de su presidente Rafael Alcón, nos permite transitar distintas instalaciones con muchísima calidad artística", ha manifestado la primera edil.

Asimismo, Catalá ha puesto en valor el Espacio Sorolla y el Espai Manolo Valdés que, en sus palabras, permite "crecer de la mano de la cultura", a la vez que ha incidido en que "la cultura sea un soporte elemental de la estrategia política" del consistorio.

"Intentamos mostrar al mundo lo mejor de nosotros y ciertamente también es un fin de semana con una riqueza espectacular con el Corpus Christi, una de las fiestas más antiguas de la ciudad", ha remarcado la primera edil, que también ha agradecido al PP por "acompañar a los alcaldes en esa estrategia y en el desarrollo de bienestar y mejoras".

Catalá, además, ha hecho hincapié en que "las ciudades son esenciales", y que, a su juicio, "van a tener muchos retos en los próximos años y será importante saber gestionarlos correctamente". En relación a este fin de semana, por el 700 aniversario del Corpus Christi en la ciudad, ha afirmado que es "un momento especial, condensado de vida, arte y cultura".

Por su parte, Borja Sémper ha agradecido a la Fundación Bancaja por permitirle conocer la exposición y ha invitado a los valencianos y a los visitantes que se encuentren en la ciudad a visitarla. "Esta exposición es un regalo y forma parte de la apuesta por la cultura que comentaba la alcaldesa", ha dicho.

El portavoz también ha indicado que "toda la apuesta" por la cultura del Ayuntamiento de València "va a dar a los valencianos y a las valencianas una oportunidad de disfrute a la altura de cualquiera".

En este sentido, ha puesto de relieve que, a su juicio, Catalá, "aparte de ser una grandísima alcaldesa, es también una grandísima política". "Lo que no sé si sabe todo el mundo es que es una persona muy vinculada con la cultura y con el arte", ha concluido.