Catalá dice que no le "preocupan" las "diferencias" con Vox porque la gestión está "exenta de discrepancias"

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá (PP), ha sostenido que no le "preocupa" que su partido marque "diferencias" con Vox, su socio de gobierno en el consistorio, y ha afirmado que la gestión municipal está "exenta de discrepancias".

Así se ha manifestado este miércoles la primera edil valenciana en declaraciones a los medios de comunicación, al ser preguntada por si le preocupa la pérdida de dos votaciones por parte del equipo de gobierno en el Pleno de este martes, primero en una moción sobre LGTBIfobia por la ausencia de los concejales de Vox Juanma Badenas y Cecilia Herrero en el hemiciclo, y después por el rechazo de los otros dos ediles de este último grupo a apoyar un texto de los 'populares' sobre Palestina.

Al respecto, Catalá ha defendido que "el gobierno local no perdió ninguna de las iniciativas de gestión que llevó", sino que el PP hizo "propuestas alternativas" a mociones de la oposición que no salieron adelante, pero ha insistido en que el ejecutivo municipal "no perdió ninguna iniciativa".

"Nuestro acuerdo con nuestro socio de gobierno es un acuerdo muy claro: en este Ayuntamiento nunca se pierde ninguna cuestión de gestión", ha recalcado, al tiempo que ha agregado que las "diferencias" con Vox no le preocupan "siempre y cuando lo que compete al Ayuntamiento de València y sea gestión propia del Ayuntamiento salga adelante".

En la misma línea, ha argumentado que "si las discrepancias entre los dos socios de gobierno condicionaran la gestión municipal", sí que "estaría preocupada". "Pero a mí no me preocupa marcar diferencias, porque Vox no es el partido en el que yo milito, con cuestiones que me separan evidentemente de Vox, como son posiblemente las cuestiones que suscitaron estos debates, que fue Palestina y luego los derechos LGTBIQ+. Esto no son cuestiones propias de la gestión municipal, son cuestiones que se plantean en mociones de la oposición", ha reiterado.

Igualmente, Catalá ha enfatizado que el PP "marca su línea" y ella "quiere que lo marque". "Las diferencias, para mí, remarcarlas no es negativo. Que se sepa que yo tengo una opinión distinta en estas cuestiones, para mí no es negativo", ha expresado, al tiempo que ha subrayado que le parece "mejor" que la ciudadanía sepa que ella y su partido piensan "distinto" a Vox.

La alcaldesa ha insistido en que "toda la gestión está exenta de discrepancias entre los socios de gobierno", algo que, a su juicio, no ocurría en las legislaturas anteriores de Compromís y PSPV, con "discrepancias que bloqueaban cuestiones tan importantes como el PAI de Benimaclet o el del Grau".

"En materia de gestión sale absolutamente todo. Nuestra alianza es muy sólida y, evidentemente, esta alianza mantiene el espíritu de nuestro pacto de gobierno, que es València por encima de todo. Nuestra gestión municipal nunca está condicionada por las discrepancias que podamos tener en mociones que plantea la oposición sobre temas que no son estrictamente de gestión municipal", ha zanjado Catalá.