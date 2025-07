Catalá dice que "no tiene sentido" recurrir fallo del TSJ sobre el PEC porque "la norma ya no está en vigor"

La primera edil subraya que su equipo de gobierno "no peleará" por recuperar un reglamento que "ha sido un verdadero fracaso"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha dicho que "no tiene sentido" recurrir el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) que anula el límite del 10 por ciento de apartamentos turísticos por manzana, medida incluida en el Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar (PEC), porque "esta norma ya no está en vigor", dada la suspensión de licencias que su equipo de gobierno ha realizado en toda la ciudad, "especialmente en la fachada marítima".

Así lo ha señalado este lunes Catalá, en una rueda de prensa en la que ha presentando el plan urbanístico del PAI del Grao, tras ser preguntada por los medios de comunicación sobre su valoración respecto a la sentencia del TSJ sobre las licencias de pisos turísticos en el Cabanyal, que la oposición ha pedido que se recurra.

La primera edil ha subrayado que "no tendría sentido recurrirla para perseguir su vuelta a la efectividad por dos razones". De este modo, ha defendido, en primer lugar, que "ya no está en vigor" y, como segundo motivo, que "además, ha sido un verdadero fracaso".

"Si le diéramos validez a esa ley y viéramos algo positivo en ella, pues pelearíamos para recuperarla. Pero es que no está en vigor y ha sido un verdadero fracaso en la fachada marítima", ha remarcado. En esta línea, ha agregado que su equipo de gobierno ha elaborado su "propia norma", tramitación que "se va a aplicar" y, a su vez, ha recordado que "en toda la fachada marítima hay una moratoria" de las licencias.

"Por tanto, la decisión del TSJ no va a afectar en absoluto a nada. No se está generando luz verde para más apartamentos turísticos porque hay una suspensión general en la zona. Así que, hasta el momento tampoco se estaban beneficiando en absoluto de esa sentencia", ha zanjado la responsable municipal, que ha resaltado que "no era una buena medida".

"Aquí, las normas de la antigua corporación sobre apartamentos turísticos han resultado ser un verdadero fracaso. Todas, prácticamente, han sido tumbadas por los tribunales. Es decir, legislar legislaban bastante mal y, en segundo lugar, han sido poco eficientes, dada la situación de los barrios marítimos", ha criticado.

"Por tanto, no vamos a pelear por recuperar una norma que ha sido un verdadero fracaso y además que ahora no está en vigor", ha resumido.